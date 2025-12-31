Ivan, după șase luni la Energie: Am evitat un dezastru pentru economie

Ministrul Energiei a declarat că a preluat mandatul într-un moment dificil, cu presiuni majore asupra pieței de energie electrică și perspective negative pentru finalul anului 2025, în contextul liberalizării prețurilor și al lipsei capacităților de producție.

Bogdan Ivan a explicat că liberalizarea pieței de energie electrică, eliminarea plafonării de la 1 iulie, situația centralelor pe cărbune și deficitul de producție riscau să mențină un nivel ridicat al prețurilor pentru consumatori.

„Liberalizarea prețurilor de energie electrică și eliminarea plafonării la 1 iulie, centralele pe cărbune care nu au să fie închise la finalul acestui an, plus lipsa lor capacității de producție, noi centrale pentru a scădea prețurile a energiei”.

Ofertele furnizorilor de energie

Ministrul a susținut că, la șase luni de la preluarea mandatului, piața oferă mai multe opțiuni sub nivelurile înregistrate la începutul verii și i-a încurajat pe consumatori să își schimbe furnizorul pentru a reduce facturile.

„Când oamenii au început să plătească 1,50 lei, 1,55 lei, 1,60 lei pe kWh consumat în țara noastră, astăzi, la 6 luni de mandat, aveți 7 oferte sub 1,30 lei, oferte la 1,99 lei, la 1,60 lei. Chiar vă rog să vă uitați peste el, pe comparatorul de prețuri, puteți să vă scădeți costul facturilor, mutându-vă în mod gratuit la oricare dintre acești furnizori care au o ofertă mai bună”.

Centralele pe cărbune

Ivan a mai spus că una dintre cele mai importante decizii ale mandatului a fost amânarea închiderii centralelor pe cărbune, negociere care, în opinia sa, a evitat costuri majore pentru stat și creșteri suplimentare de preț.

„Dacă n-aș fi reușit acest lucru, această negociere, România ar fi trebuit să plătească fie penalități de 1,8 miliarde de euro, fie să ajungă în situația în care să păstreze în continuare aceste centrale, dar fără să aibă acordul Comisiei Europene, să importe mai mult, automat să crească plățile energiei cu aproximativ 30% de la 1 ianuarie anul viitor. Am evitat și acest dezastru pentru economia română”.

PNRR și Fondul pentru Modernizare

Ministrul a afirmat că a identificat blocaje în ceea ce privește plățile către beneficiari și că a accelerat procedurile interne pentru a crește ritmul decontărilor.

„Pe PNRR am reușit să cresc de șase ori plățile către beneficiari, de la 90 de milioane la 600 de milioane, iar în cazul Fondului pentru Modernizare am crescut nivelul de plăți de 22 de ori, de la sub 30 de milioane la 700 de milioane de lei”.

Plafonul prețului la gaze naturale

În privința gazelor naturale, ministrul a spus că obiectivul său a fost evitarea creșterilor de preț în sezonul rece și menținerea unor tarife similare după eliminarea plafonării.

„M-am asigurat încă din luna iulie că nu o să avem creșterea prețului pentru gaze naturale în această iarnă și că o să avem suficiente gaze naturale. Scopul meu este că la 31 martie, când va fi eliminat plafonul prețului la gaze naturale, românii să poată să plătească aceiași prețuri care sunt astăzi în piață”.

Ministrul Energiei a mai arătat că în acest an au fost puse în funcțiune noi capacități de producție și stocare și că există un calendar clar pentru următorii ani, cu scopul reducerii prețurilor pe termen mediu și lung.

„În acest an, România a instalat aproximativ 1800 MW capacități de producție a energiei electrice și aproximativ 400 MW capacități de stocare. Pentru anul viitor, intrăm cu încă 2000 MW capacități de producție a energiei electrice și până în 2029 să ajungem la 5000 MW capacități de stocare”.