Prima pagină » Economic » Bogdan Ivan la granița cu Ucraina: „Oamenii trebuie să aibă energie, simplu, fără excepții”

Bogdan Ivan la granița cu Ucraina: „Oamenii trebuie să aibă energie, simplu, fără excepții”

Ministrul Energiei, Bogdan Ivam a fost sâmbătă pe teren, la granița cu Ucraina. „Acolo unde lucrurile se văd altfel decât din documente”.
Bogdan Ivan la granița cu Ucraina: „Oamenii trebuie să aibă energie, simplu, fără excepții”
Andreea Tobias
07 feb. 2026, 20:02, Economic
În acest context, s-a întâlnit cu Denys Shmyhal, ministrul Energiei din Ucraina, pentru că, „indiferent de granițe, conflicte sau vremuri, oamenii trebuie să aibă energie. Simplu. Fără excepții”.

Foto: Bogdan Ivan / Facebook

Ivan scrie pe o rețea de socializare că poziția României este una fermă:
1. interconectările România-Ucraina trebuie operate în condiții de maximă siguranță, inclusiv în situații de urgență
2. România își exercită rolul în rețeaua europeană ENTSO-E, sprijinind Ucraina fără a afecta Sistemul Energetic Național
3. consumatorii români rămân o prioritate în orice decizie de operare.

Foto: Bogdan Ivan / Facebook

„Ucraina face eforturi continue pentru a menține funcționarea sistemului energetic în condiții extrem de dificile și pentru a rămâne conectată la rețeaua europeană. Cooperarea regională și coordonarea tehnică sunt esențiale pentru stabilitate, de ambele părți ale graniței.
De aceea, am adus la aceeași masă și Transelectrica, prin colegul meu Ștefăniță Munteanu, pentru a aborda punctual subiectele privind continuitatea și echilibrul rețelei, inclusiv fluxurile transfrontaliere. România ajută. Responsabil, cu infrastructură care funcționează și cu atenție permanentă la propria securitate energetică”, a postat ministrul.

Recomandarea video

Șeful Academiei Române, Ioan Aurel Pop, acuzat că ”nu a fost sincer” în legătură cu legea controversată care i-ar prelungi mandatele
G4Media
Măruță schimbă grila Pro TV! Ce va rula sâmbătă și duminică, la prânz
Gandul
3.000 lei amendă în 2026, pentru toți românii care stau la bloc și 'uită' să comunice acest lucru administratorului sau președintelui asociației
Cancan
Românca și-a dat demisia din televiziune pentru iubitul fotbalist! A „fugit” alături de el în străinătate și pregătesc o nuntă mare în Oltenia
Prosport
Momentul în care doi pensionari sunt jefuiți pe stradă, în Cernavodă, de cei 13.000 lei abia împrumutați de la Casa de Ajutor Reciproc
Libertatea
Ce salarii primesc farmacistele de la Farmacia Tei acum, în februarie 2026. Câți bani primesc, cu bonusuri și bonuri de masă
CSID
Renault testează în România rivalul Dacia Bigster. Poze spion cu noul model surprins în trafic
Promotor