Prima pagină » Economic » Există în România riscul de pene de curent mari? Răspunsul lui Ivan

Există în România riscul de pene de curent mari? Răspunsul lui Ivan

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, exclude riscul de pene de curent în România. Centralele pe cărbune de la Complexul Energetic Oltenia au fost păstrate pentru a asigura stabilitatea sistemului energetic.
Andreea Tobias
06 feb. 2026, 21:18, Economic

Bogdan Ivan a declarat la România TV că riscul de pene de curent este exclus. Decizia de a păstra centralele pe cărbune de la Oltenia, luată anul trecut, a fost esențială.

Din 1 ianuarie, ministerul a făcut patru-cinci comandamente de urgență de iarnă. Acestea au asigurat stocuri suficiente de cărbune și energie.

Consumul a atins 9.200 de MW, cel mai mare consum activ din ultimii cinci ani. Această situație a durat aproximativ două săptămâni.

Ce s-ar fi întâmplat fără centralele pe cărbune

Ministrul a avertizat că fără centralele pe cărbune, România risca să rămână fără energie electrică suficientă.

„Dacă e ger în România, e ger și în Ucraina, Moldova, Bulgaria și Ungaria. N-aveam de unde să aducem energie”, a explicat Ivan.

Țările vecine se confruntă simultan cu aceleași temperaturi scăzute. Importul de energie electrică devine imposibil în aceste condiții.

Stabilitate garantată

Prin păstrarea centralelor pe cărbune, România are în continuare stabilitate în sistemul energetic. „Sigur nu intrăm în pană de curent”, a asigurat ministrul.

