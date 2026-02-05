Ivan, despre investițiile din fondurile europene: Plăți mai mari decât în ultimii doi ani și jumătate

„În doar șase luni am făcut plăți cumulate mai mari decât în ultimii doi ani și jumătate la anul loc, cu 539% mai mult. În cazul PNRR, practic vorbim de aproape 500 de milioane de lei. Iar în cazul fondului pentru modernizare am crescut rata de absorbție a investițiilor din banii europeni cu 2.084%, în plus 646 de milioane efective către beneficiari în investiții, 92 de milioane de lei. Iar începând cu luna iulie am intrat până la finalul anului cu aproape 600 de milioane de lei”, a declarat Ivan.

Noi capacități de producție până la finalul lui 2026

Ministrul a explicat că aceste fonduri sunt deja convertite în proiecte care vor schimba configurația sistemului energetic național până la finalul anului 2026.

„Ce facem cu acești bani? Aceste investiții vor fi finalizate până la finalului 2026. Intrăm cu 1.100 de MW producție energie verde pentru că sunt proiecte amânate pe care le ducem la capăt și venim cu încă 1.500 de MW capacități noi de stocare. Cu acești 1.500 de MW capacități noi de stocare din PNRR vom reuși să echilibrăm o mare parte din energia produsă în timpul zilei, în perioada sezonului cald de către panourile solare instalate la nivelul național, care în momentul de față se vinde pe piață externă la prețuri foarte mici și se importă ulterior la prețuri foarte mari la vârst de consum într-o ora șase și zece după amianza. Prin aceste capacități de producție o să magazinăm mare parte din această energie și o să o avem disponibilă pentru piața din România”, a detaliat acesta.

Evoluție privind Fondul de Modernizare

În ceea ce privește Fondul pentru Modernizare, Ivan a prezentat o evoluție a plăților nete.

„Dacă în 2023 au fost plăți făcute în sumă netă de 4 milioane de lei, în 2024, în tot anul, 506 milioane de lei, în 2025, în primele șase luni ale anului, 31 milioane de lei, am crescut, raportat la toată această perioadă, plătirea până la aproape 700 milioane de lei, mai mult decât în toți cei trei ani cumulat. Din acești bani construim în cursul anului 2026 alți 613 MW capacități de producție și autoconsum la 1400 W din toată România, plus companii private care au accesat această schemă de sprijin. De asemenea, 512 MW intră pentru cele 1400 de primării pe care le-am spus mai devreme”, a subliniat ministrul.

Mai mult, oficialul a anunțat noi direcții de finanțare și proiecte strategice, inclusiv pentru sectorul nuclear.

„La acest capitol am pregătit deja o nouă schemă de finanțare pentru capacități de stocare duble pentru cei 1500 de MW. Vom face încă 1000 de MW proiecte în cursul anului 2026 și pentru fiecare primărie care a accesat proiect de panouri fotovoltaic, am pregătit finanțare directă, apel necompetitiv pentru a lua capacități de stocare la nivelul comunităților locale și, de asemenea, o alocare extrem de importantă pentru care avem girul Comisiei Europene și al finanțatorului să folosim 600 de milioane de euro pentru a asigura prima etapă de finanțare pentru retehnologizarea reactorului 1 de la Cernavodă care după această retehnologizare va funcționa încă 30 de ani fără probleme”.