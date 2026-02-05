BCE menține dobânzile neschimbate și avertizează că incertitudinile geopolitice rămân ridicate

Rata dobânzii de depozit rămâne la 2%, iar cea de refinanțare la 2,15%, notează Reuters.

BCE a transmis că evaluarea sa actualizată „reconfirmă că inflația ar trebui să se stabilizeze la ținta de 2% pe termen mediu”.

BCE a spus că economia rămâne „rezilientă”, subliniind șomajul redus, bilanțurile solide ale sectorului privat și implementarea treptată a cheltuielilor publice pentru apărare și infrastructură.

În același timp, BCE a avertizat că „perspectivele sunt încă incerte”, mai ales din cauza incertitudinii legate de politica comercială globală și a tensiunilor geopolitice.

Inflația în cele 21 de țări care folosesc moneda euro a coborât la 1,7% luna trecută, cel mai scăzut nivel din septembrie 2024.

Ultima scădere a ratelor BCE datează de la reuniunea din 5 iunie a anului trecut, când costurile împrumuturilor au fost reduse cu 25 de puncte de bază.