Prima pagină » Economic » BCE menține dobânzile neschimbate și avertizează că incertitudinile geopolitice rămân ridicate

BCE menține dobânzile neschimbate și avertizează că incertitudinile geopolitice rămân ridicate

Banca Centrală Europeană (BCE) a menținut joi, așa cum era de așteptat, dobânzile neschimbate, aceasta fiind a cincea ședință consecutivă fără modificări.
BCE menține dobânzile neschimbate și avertizează că incertitudinile geopolitice rămân ridicate
Iulian Moşneagu
05 feb. 2026, 16:27, Economic

Rata dobânzii de depozit rămâne la 2%, iar cea de refinanțare la 2,15%, notează Reuters.

BCE a transmis că evaluarea sa actualizată „reconfirmă că inflația ar trebui să se stabilizeze la ținta de 2% pe termen mediu”.

BCE a spus că economia rămâne „rezilientă”, subliniind șomajul redus, bilanțurile solide ale sectorului privat și implementarea treptată a cheltuielilor publice pentru apărare și infrastructură.

În același timp, BCE a avertizat că „perspectivele sunt încă incerte”, mai ales din cauza incertitudinii legate de politica comercială globală și a tensiunilor geopolitice.

Inflația în cele 21 de țări care folosesc moneda euro a coborât la 1,7% luna trecută, cel mai scăzut nivel din septembrie 2024.

Ultima scădere a ratelor BCE datează de la reuniunea din 5 iunie a anului trecut, când costurile împrumuturilor au fost reduse cu 25 de puncte de bază.

Recomandarea video

BREAKING Oligarhul moldovean Ilan Șor joacă un rol-cheie într-o afacere prin care Rusia fentează sancțiunile internaționale. Rețeaua A7, o afacere de 98 de miliarde de dolari
G4Media
Kaufland retrage din magazine un produs consumat foarte des de români. Un lot întreg a fost depistat cu bacteria Listeria monocytogenes
Gandul
Ruxandra Luca s-a autodenunțat! Adevărul despre relația ascunsă cu medicul: durează de aproape 7 luni
Cancan
FOTO. Sportiva e gata să pozeze în celebra revistă pentru bărbați: „Am fost goală la o fotografie”
Prosport
Robert Negoiță, după perchezițiile DNA: I-am făcut un deserviciu fratelui meu, legea prevede despăgubire, dar nu i-am oferit. Am făcut drumuri pentru românii din sectorul 3
Libertatea
Zodiile care mint fără să clipească. Par sincere, dar adevărul e altul! Acești nativi folosesc tehnici de manipulare să obțină ce-și doresc
CSID
Vehicule „americane” au spart frontul și apărarea ucrainenilor. Cum a fost posibil?
Promotor