Lagarde, președinta Băncii Centrale Europene, avertizează americanii că vor „plăti prețul” tarifelor

Președinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, a avertizat asupra impactului tarifelor comerciale asupra economiei americane, subliniind că gospodăriile și importatorii din Statele Unite vor fi cei mai afectați. Declarațiile au fost făcute în cadrul Forumului Economic Mondial de la Davos, unde Lagarde a analizat consecințele politicilor comerciale globale și modul în care acestea influențează creșterea economică și inflația, scrie Baha.

Lagarde a menționat un studiu realizat de Institutul Kiel din Germania, care arată că tarifele impuse de Statele Unite au ca efect direct creșterea costurilor pentru consumatorii locali și importatori. „Consumul american și importatorii americani sunt principalii purtători ai poverii tarifelor”, a spus președinta BCE, atrăgând atenția că impactul nu se limitează doar la companii sau industrii, ci afectează întreaga economie.

În același timp, Lagarde a fost optimistă în privința duratei acestor tarife, explicând că nu se așteaptă ca ele să devină permanente. „Sper cu siguranță că nu”, a afirmat ea când a fost întrebată dacă aceste taxe ar putea rămâne în vigoare și peste 20 de ani. Totuși, ea a insistat că este esențial să se analizeze efectele pe termen lung ale acestor măsuri, inclusiv impactul asupra inflației și creșterii economice.

Tarifele au consecințe globale

Președinta BCE a subliniat că tarifele nu afectează doar Statele Unite, ci au și consecințe globale, deoarece perturbă lanțurile de aprovizionare și pot genera efecte de tip „spillover” în alte economii. Prin urmare, analiza impactului trebuie să includă nu doar costul direct pentru consumatori, ci și modul în care acestea influențează prețurile, investițiile și creșterea economică globală.

Experiența și cunoștințele sale în domeniul economic reflectă preocuparea instituțiilor internaționale pentru o economie globală stabilă, mai ales într-un context în care disputele comerciale pot genera tensiuni între marile puteri economice. Lagarde a punctat că politicile tarifare trebuie evaluate cu atenție, pentru a evita efectele negative asupra populației și pentru a nu perturba creșterea sustenabilă.

În final, mesajul transmis la Davos este clar: tarifele au un impact real și imediat asupra consumatorilor și importatorilor, iar planificarea economică trebuie să țină cont de aceste efecte pentru a proteja atât economia internă, cât și stabilitatea pieței globale.