Politica monetară BCE, sub presiune. Oficialii europeni cer prudență pe fondul crizei energetice

Cu toate acestea, doi factori de decizie din cadrul BCE consideră că instituția ar trebui să își păstreze calmul și să nu reacționeze pripit la volatilitatea actuală a piețelor, menținând pentru moment politica monetară BCE pe traiectoria actuală, scrie Reuters.

În ultimele zile, piețele financiare au început să anticipeze majorări ale ratelor dobânzilor, pe fondul temerilor că scumpirea energiei se va reflecta rapid în inflația de consum. Evoluția vine într-un context marcat de fluctuații extreme ale prețului petrolului, care a urcat aproape de 120 de dolari pe baril, pentru ca ulterior să coboare spre 90 de dolari.

Poziția oficialilor din Europa de Est privind politica monetară BCE

Guvernatorul băncii centrale din Lituania, Gediminas Simkus, a subliniat că politica monetară BCE nu poate fi ajustată în funcție de fiecare mișcare zilnică a piețelor, mai ales într-o perioadă de volatilitate excepțională.

Vorbind la o conferință desfășurată în Vilnius, acesta a afirmat că deciziile de politică monetară trebuie luate pe baza unei evaluări ample, realizate la următoarea ședință a BCE, programată pentru 19 martie.

Simkus a arătat că efectele economice ale conflictului din Iran asupra Europei vor fi analizate atent, dar a pledat pentru menținerea cursului actual până la clarificarea perspectivelor economice.

Prudență și analiză pe termen mediu în politica monetară BCE

O poziție similară a fost exprimată de guvernatorul băncii centrale din Estonia, Madis Muller, care a atras atenția asupra necesității de a determina dacă șocul prețurilor la energie este temporar sau indică o schimbare structurală de durată.

Deși probabilitatea unei viitoare majorări a dobânzilor a crescut, Muller a insistat că politica monetară a BCE nu ar trebui modificată în grabă.

Potrivit estimărilor recente ale piețelor financiare, există în prezent o probabilitate de aproximativ 50% pentru o creștere a dobânzilor până la mijlocul anului, o schimbare semnificativă față de așteptările de acum două săptămâni, când investitorii mizau pe menținerea ratelor sau chiar pe o posibilă reducere.