Criza petrolului: Thailanda și Vietnam roagă angajații să muncească de acasă, să folosească scările, să stea cu aerul condiționat la 27 de grade și să poarte cămăși cu mânecă scurtă

Prim-ministrul thailandez Anutin Charnvirakul a ordonat funcționarilor publici să economisească energie pe fondul crizei energetice provocate de conflictul din Orientul Mijlociu, a declarat marți un purtător de cuvânt al guvernului, măsurile luate incluzând suspendarea călătoriilor în străinătate și utilizarea scărilor în loc de lifturi, relatează Reuters.

„Prim-ministrul a ordonat ca, începând de astăzi, funcționarii publici să lucreze de acasă”, a declarat reporterilor purtătoarea de cuvânt Lalida Periswiwatana, adăugând că se vor face excepții pentru funcționarii care trebuie să deservească publicul.

Asia de Sud-Est A doua cea mai mare economie dinmai are rezerve de energie de aproximativ 95 de zile și a căutat surse suplimentare de gaze naturale lichefiate din Statele Unite, Australia și Africa de Sud, potrivit ministrului Energiei, Auttapol Rerkpiboon. Lalida a spus că alte măsuri guvernamentale pentru conservarea energiei includ setarea temperaturilor aparatului de aer condiționat la 26-27 de grade Celsius și purtarea de cămăși cu mânecă scurtă în loc de ținute formale, cum ar fi costume și cravate. Aproape 68% din necesarul energetic al Thailandei este satisfăcut din gaze naturale. Peste jumătate din gazul natural lichefiat provine din producția internă din Golful Thailandei, în timp ce 35% provine din importuri, inclusiv 13% din Myanmar, potrivit Comisiei de Reglementare a Energiei a țării.

La începutul acestei luni, Thailanda a oprit, de asemenea, exporturile de energie către toate țările, cu excepția Laosului și Myanmarului. Oficialilor guvernamentali li s-a ordonat să reducă consumul de energie electrică în clădirile de birouri prin stingerea luminilor și a echipamentelor electrice atunci când nu sunt necesare, a declarat Lalida. De asemenea, guvernul va solicita publicului să coopereze și să încurajeze măsuri de economisire a energiei, cum ar fi utilizarea în comun a mașinilor. „Dacă situația escaladează, guvernul ar putea lua în considerare măsuri obligatorii, inclusiv estomparea reclamelor din magazine, cinematografe și întreprinderi și închiderea benzinăriilor la ora 22:00”, a mai precizat guvernul într-un comunicat.

În Vietnam, autoritățile au solicitat, de asemenea, extinderea utilizării muncii de acasă și au cerut locuitorilor să reducă călătoriile cu autoturisme și motociclete personale.

Pe fondul creșterii prețurilor la benzină, la stațiile de alimentare s-au format cozi, pentru că mulți încearcă să alimenteze în avans, temându-se de o nouă creștere a prețurilor.

Saltul brusc al prețurilor la combustibil este asociat cu întreruperile furnizării de petrol din cauza acțiunilor militare din Orientul Mijlociu.

În unele țări, există temeri că o escaladare ulterioară ar putea duce la deficite de combustibil și restricții noi.