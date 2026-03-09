Circa 300 de cetățeni români rămân pe listele prioritare de repatriere, anunță MAE

„Cifra fluctuează zilnic, pentru că primim noi solicitări sau aflăm că unele persoane au plecat deja cu zboruri comerciale. Deci nu este o cifră fixă în acest moment”, a explicat Țărnea.

Purtătorul de cuvânt a precizat că informațiile despre cetățenii români aflați în situații speciale ajung cu întârziere, după ce colegii din cadrul secțiilor consulare contactează persoanele și familiile acestora pentru a le anunța despre zborurile de repatriere asistată sau evacuare.

„Astfel, știm că unii ne mulțumesc că am reușit să-i aducem deja în țară, dar continuăm să ținem legătura și cu alte cazuri care nu se află în categoria de prioritate”, a adăugat el.

Referitor la distribuția geografică a cetățenilor români aflați pe liste, Țărnea a menționat că cei mai mulți se află în Emiratele Arabe Unite, iar în prezent nu mai există solicitări în Israel pentru grupurile de copii care erau sub monitorizarea celulei de criză. Totuși, a avertizat că situația poate evolua în contextul conflictelor, iar noi solicitări ar putea apărea.

Purtătorul de cuvânt a estimat și numărul total al solicitărilor de repatriere, incluzând atât cazurile prioritare, cât și pe cele care nu reprezintă urgențe.

„Mai avem circa 300 de solicitări prioritare și între 2.000 și 2.500 de alte cazuri, dar nu pot da o cifră exactă, pentru că situația este dinamică. Avioanele comerciale zboară, iar cetățenii români reușesc să se reîntoarcă prin propriile resurse.”

În ceea ce privește cetățenii blocați în Asia, cum ar fi în Sri Lanka, Singapore, Thailanda, Malaezia sau Brunei, Andrei Țărnea a subliniat că majoritatea sunt rezidenți și doar o mică parte au nevoie de rerutare prin intermediul statului.

„Prioritatea noastră rămâne acordarea de asistență celor din listele de urgență, aflate în zone de conflict sau cu dificultăți semnificative de deplasare”, a explicat el.

Ministerul Afacerilor Externe continuă procedurile operaționale pentru toate categoriile de zboruri, fie ele de repatriere asistată sau evacuare, și va comunica detaliile privind zborurile imediat ce acestea devin disponibile.

„Ne dorim să oferim asistență rapidă și eficientă, dar trebuie să luăm în calcul realitatea din teren: cetățenii sunt răspândiți în multe locații, iar coordonarea cu partenerii europeni și cu liniile aeriene este esențială pentru ca fiecare să poată ajunge acasă în siguranță”, a concluzionat Țărnea.