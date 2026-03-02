Prima pagină » Știrile zilei » Oana Țoiu, despre românii din Orientul Mijlociu: Avem un număr de 14.000 de cetățeni în EAU și câteva sute în Israel

Oana Țoiu, despre românii din Orientul Mijlociu: Avem un număr de 14.000 de cetățeni în EAU și câteva sute în Israel

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a declarat că siguranța cetățenilor români reprezintă principala prioritate a autorităților și a anunțat situația cetățenilor români din Emiratele Arabe Unite și Israel, în contextul conflictului pornit în regiune.
Ce spune Oana Țoiu despre necesitatea ridicării gradului de alertă în Europa în urma conflictului din Orientul Mijlociu
Ce le spune Oana Țoiu românilor care se plâng că nu le răspund ambasadele
Țoiu îi îndeamnă pe românii blocați în străinătate să se adreseze consulatelor
Bogdan Ivan: Avem depozite pentru a ne asigura că nu o să fim în situația de penurie
Ivan, despre prețul carburanților: O creștere mai mare de 3-5 bani la pompă nu este justificată
Radu Mocanu
02 mart. 2026, 14:34, Politic

Relevant din discuția noastră, dincolo de palierul politic, poate fi și elementul esențial în acest moment, și anume siguranța cetățenilor români”, a declarat Țoiu, luni, la o conferință de presă. 

Românii din Emiratele Arabe Unite

Potrivit ministrului de Externe, în acest moment se află aproximativ 14.000 de cetățeni români în Emiratele Arabe Unite, majoritatea fără probleme majore de securitate. 

În acest moment, din informații verificate și cu autoritățile emirateze, avem un număr de 14.000 de cetățeni în Emiratele Arabe Unite. Dintre acești 14.000 de cetățeni avem un număr relativ mic de cazuri de urgență extremă. Folosesc această diferențiere pentru că este justificat ca fiecare cetățean să simtă că este într-o situație dificilă”, a declarat Țoiu, luni, adăugând că autoritățile de la Abu Dhabi ecomandă ca cetățenii străini să rămână, cel puțin temporar, în locurile actuale de reședință sau în hotelurile în care sunt cazați. 

Oana Țoiu a precizat că, deși a fost peste 700 de atacuri asupra EAU, aproape toate au fost interceptate cu succes.

Românii din Israel

În ceea ce privește Israel, ministrul a anunțat că sunt înregistrate câteva sute de cetățeni români aflați în diferite localități.

„În ceea ce privește situația cetățenilor români din Israel, în acest moment avem 140 de cetățeni români în Ierusalim, 39 în Tel Aviv, 38 sunt încă în grupul de pelerini prezenți în Bethleem, 11 în Haifa, 3 în Accra, 2 în Arab, 2 în Be’er Sheva, 2 în Ashdod, 1 în Bat Yam, 1 în Ierihon, 1 cetățean în Beit Jala, 1 cetățean în Cezarea, 1 cetățean în Eilat, 1 cetățean în Ein Bokek, 1 cetățean în Gedera, 5 cetățeni în Givat Shmuel, 2 cetățeni în Herzliya, 8 cetățeni în Lod, 3 cetățeni în Nazaret, 5 cetățeni în Metania, 2 cetățeni în Nahariya, 2 cetățeni în Ashdod, 2 cetățeni în nord-est, în Bu’eine Nujeidat. Acestea sunt cetățenii care s-au înregistrat la misiunea diplomatică. Mai avem un număr de cetățeni adițional cu dublă cetățenie, care au și statutul de rezidenți sau familie în Israel în acest moment”, a anunțat șefa diplomației de la București. 

MAE monitorizează și situațiile medicale sensibile. În prezent, există patru cazuri medicale cu grad ridicat de urgență, printre care un cetățean operat recent pentru infarct și un altul diagnosticat cu insuficiență renală severă.

