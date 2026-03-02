Prima pagină » Economic » Ivan, despre prețul carburanților: O creștere mai mare de 3-5 bani la pompă nu este justificată

Ministrul Energiei Bogdan Ivan spune că o creștere mai mare de 3-5 bani a prețului carburanților la pompă nu este justificată în acest moment.
02 mart. 2026, 11:37, Economic

„O creștere mai mare de 3-5 bani la pompă nu este justificată în momentul de față. Iar acele speculații care au apărut în spațiul public cu motorina sau benzina 10 lei sunt niște minciuni suntate. Nu există în momentul de față niciun argument rațional, comercial, economic, pentru care s-ar putea ca să ajungă prețul la pompă la aceste cote de 10 lei sau apropiat de 10 lei”, a declarat luni ministrul Energiei.

El spune că statul este în alertă și că încă de sâmbătă se lucrează pe această temă.

Bogdan Ivan a spus despre scenariul potrivit căruia prețurile vor crește cu 30% că este exclus.

„Vreau să elimin scenariul prin care se induce panica la nivel național”, a spus ministrul.
Acesta adaugă că România este pregătită cu depozitele care sunt la nivel național și cu depozitele de urgență, acre pot fi livrate în situații excepționale, „să țină un preț stabil la benzină și motorină”.

Depășirea pragului de 9–10 lei/litru la benzină și motorină devine „realistă” în România dacă țițeiul se stabilizează pe termen mai lung la 90–100 dolari/baril, pe fondul escaladării militare din Orientul Mijlociu și al riscurilor pentru traficul prin Strâmtoarea Ormuz, a avertizat președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI), Dumitru Chisăliță, într-o analiză transmisă presei.

