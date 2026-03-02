Aproape 2 milioane de lei din vânzarea de parfumuri contrafăcute. Percheziții în Capitală

Luni, polițiștii Direcția de Investigare a Criminalității Economice – I.G.P.R., sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, au pus în aplicare 15 mandate de percheziție domiciliară și 5 mandate de aducere, în municipiul București și în județul Ilfov.

Potrivit anchetatorilor, din iunie 2024 și până în prezent, cei implicați ar fi administrat și controlat șapte societăți comerciale, precum și mai multe site-uri de anunțuri, prin intermediul cărora ar fi pus în circulație produse purtând mărci identice sau similare cu unele înregistrate pentru produse originale.

De asemenea, aceștia ar fi gestionat conturi pe platforme de e-commerce, de unde ar fi preluat comenzi și ar fi livrat produse către clienți din România și Ungaria.

Descinderile au avut loc la domiciliile unor persoane, la sediile unor societăți comerciale și într-un complex comercial.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul specialiștilor Institutului Național de Criminalistică, al luptătorilor Serviciului Independent pentru Intervenții și Acțiuni Speciale, precum și al polițiștilor din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București și Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov.