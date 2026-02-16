Percheziții în Capitală și în trei județe într-un dosar de înșelăciune cu criptomonede

Luni, 16 februarie, polițiștii de la investigarea criminalității economice din cadrul I.G.P.R., împreună cu polițiști din Brăila și Constanța, au pus în aplicare cinci mandate de percheziție domiciliară.

Acțiunea are loc sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția Parchetelor Militare.

Perchezițiile au loc în municipiul București, dar și în județele Ilfov, Brăila și Constanța. Acțiunea are legătură cu un dosar penal în care se fac cercetări pentru înșelăciune în formă continuată.

Verificările de astăzi au loc la locuința unei persoane fizice, cadru militar activ, dar și la sediile a două firme. Polițiștii din anchetă caută probe pentru completarea dosarului și bunuri care pot fi puse sub sechestru.

Potrivit datelor strânse până în acest moment, în perioada 2021-2024, militarul, împreună cu mai multe persoane apropiate, ar fi convins mai multe victime să investească bani pe o platformă online creată special în acest scop, respectiv să cumpere criptomonede.

Ancheta arată că, prin metode de manipulare și influențare psihologică, sumele trimise de persoanele vătămate ar fi ajuns, în realitate, în conturile bancare ale cadrului militar.

Prejudiciul estimat până în acest moment se ridică la aproximativ 1.600.000 de lei. În funcție de rezultatul activităților operative, se vor dispune măsuri legale.