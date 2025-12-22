Percheziții la un post de radio online: Conținuturi atribuite Mișcării Legionare

Luni, polițiștii și specialiștii Institutului Național de Criminalistică și al luptătorilor Serviciului pentru Intervenții și Acțiuni Speciale au făcut o percheziție domiciliară într-un dosar penal.

Activitatea urmărește strângerea de probe într-o anchetă ce vizează difuzarea sistematică, începând cu 6 martie 2024 până în prezent, prin intermediul unui post de radio, care emite doar în mediul online, a unor conținuturi atribuite Mișcării Legionare și persoanelor asociate acesteia, utilizarea în public a unor simboluri legionare.

De asemenea, postul ar promova cultul unor persoane condamnate pentru crime de război și ideologia legionară și transmiterea de mesaje prin care ar fi fost negată, contestată ori distorsionată natura și amploarea Holocaustului, inclusiv prin promovarea de idei cu caracter antisemit.

Faptele sunt incriminate de OUG 31/2002 privind interzicerea organizațiilor, simbolurilor și faptelor cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob și a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid și crime împotriva umanității și Legea 157/2018 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea antisemitismului.

Mijloace de probă

Polițiștii au ridicat mijloace de probă relevante pentru documentarea faptelor investigate. Cercetările sunt continuate în vederea clarificării situației de fapt și a stabilirii răspunderii juridice.

Acțiunea s-a desfășurat cu respectarea cadrului legal și a drepturilor procesuale prevăzute de legislația în vigoare, precizează Poliția.