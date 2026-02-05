Tânără desfigurată într-un SPA al unui hotel din Brașov. Dosarul trimis în judecată după 4 ani

Parchetul de pe lângă Tribunalul Braşov a preluat cauza de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov la data de 4 decembrie 2025.

Ulterior, în 8 decembrie 2025, procurorul a dispus extinderea urmăririi penale pentru noi infracțiuni ce intră în conținutul constitutiv al aceleiași infracțiuni, iar la data de 31 decembrie 2025 a pus în mișcare acțiunea penală față de o societatea care administrează hotelul și alte 4 persoane fizice, angajate ale societății, pentru comiterea infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

În 22 ianuarie 2026, Serviciul de Investigații Criminale din cadrul IPJ Brașov a finalizat cercetările și a întocmit referatul de terminare a urmăririi penale, sesizând Parchetul de pe lângă Tribunalul Braşov.

„Anterior soluționării cauzei, în data de 28 ianuarie 2026 procurorul a luat măsura sechestrului asigurător asupra unui bun imobil aparținând inculpatei – persoană juridică, până la concurența sumei de 1.500.000 euro, în vederea garantării reparării pagubei produse prin infracțiune, în condițiile în care persoana vătămată s-a constituit parte civilă cu suma totală de 4.500.000 euro, măsura fiind pusă în aplicare de organul de cercetare penală din cadrul IPJ Brașov – Serviciul de Investigații Criminale la data de 29 ianuarie 2026”, transmite Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov, joi.

Odată cu emiterea rechizitoriului la data de 3 februarie 2026, procurorul a solicitat judecătorului de cameră preliminară să mențină măsura asigurătorie dispusă.

Din probatoriul administrat a rezultat că, la data de 15 martie 2022, ora 17:40, „în incinta centrului SPA B. care funcționează la etajul II al Hotelului K. din mun. Brașov, s-ar fi produs un incendiu ca urmare a unor grave omisiuni și inacțiuni infracționale ale inculpatei societatea I.C. S.R.L. și ale inculpaților P.D. (administrator / director executiv), L.D.A. (manager centrului SPA), C.A.N. (asistent-manager – coordonatoare housekeeping) și B.A.A.E. (recepționistă). Societatea I.C. SRL, administratorul / director executiv P.D. şi managerul centrului SPA L.D.A. ar fi omis să adopte, să implementeze și să supravegheze, iar asistent-managerul – coordonatoarea housekeeping C.A.N. și recepționista B.A.A.E. să pună în executare măsurile de siguranță impuse de OUG nr. 21/1992 (art. 3, 4, 7, 18-22), Legea nr. 296/2004”, se arată în documentul citat.

Ce au însemnat aceste omisiuni, potrivit procurorului:

1. Omisiunea de a asigura securitatea serviciului: Punerea la dispoziția clientului a unei substanțe inflamabile concentrate, fără a respecta formula de diluție și fără instrucțiuni minime de manipulare.

2. Omisiunea de informare și avertizare: Lipsa afișării regulilor de utilizare a saunei și a avertismentelor privind riscul de incendiu la contactul esențelor cu sursele de căldură.

3. Deficiențe organizatorice majore: Funcționarea unității fără autorizație de securitate la incendiu, fapt care ar fi condus la inexistența unor proceduri scrise de urgență și la o instruire precară a salariaților. Această stare de fapt ar fi făcut ca, în momentul declanșării incendiului, personalul să nu acorde ajutorul necesar victimei (încălcarea art. 22 lit. f din Legea 307/2006) și să nu sesizeze evenimentul. Aceste omisiuni corelate ar fi plasat persoana vătămată O.A. în situația de a manipula periculos o substanță inflamabilă și de a fi lipsită de ajutor specializat în momentul critic. În urma incendiului, victima a suferit leziuni traumatice severe (arsuri de gradul II, III și IV pe aproximativ 40% din suprafața corporală), ce au necesitat 170-180 de zile de îngrijiri medicale. Aceste leziuni au pus în primejdie viața victimei și au generat un prejudiciu estetic grav și permanent (desfigurare).

Rechizitoriul, însoţit de dosarul cauzei, a fost trimis spre soluţionare la Judecătoria Brașov.