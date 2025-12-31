Fost primar din județul Brașov, trimis în judecată pentru abuz în serviciu

Potrivit procurorilor, cauza a fost preluată la data de 6 iunie 2025, iar cercetările au fost finalizate prin emiterea rechizitoriului la 23 decembrie 2025.

Din probatoriul administrat în dosar a rezultat că, în cursul anului 2019, inculpatul, în calitate de primar al comunei Sâmbăta de Sus, ar fi încheiat, în numele unității administrativ-teritoriale, trei contracte de vânzare-cumpărare, la datele de 28 mai, 19 iulie și 30 iulie 2019. Prin aceste contracte, ar fi fost înstrăinate, fără drept, trei suprafețe de teren aparținând comunei, fiecare de câte 1.000 de metri pătrați.

Anchetatorii susțin că vânzările au fost realizate fără organizarea unor licitații publice și în baza unor hotărâri ale Consiliului Local falsificate. Terenurile ar fi fost vândute către trei cumpărători pentru sumele de 10.002 euro, 8.002 euro și 33.350 de lei, bani care, potrivit procurorilor, ar fi fost însușiți de către inculpat.

În cauză au fost dispuse măsuri asigurătorii asupra bunurilor inculpatului, în vederea confiscării speciale.

Rechizitoriul, împreună cu dosarul cauzei, a fost înaintat spre competentă soluționare Judecătoriei Făgăraș.

Reprezentanții Parchetului subliniază că trimiterea în judecată reprezintă finalizarea urmăririi penale și sesizarea instanței de judecată, fără a aduce atingere principiului prezumției de nevinovăție, de care beneficiază persoana inculpată pe parcursul procesului penal.