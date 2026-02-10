Prima pagină » Social » Tăieri ilegale de arbori într-o arie protejată din Brașov. Amenzi de 30.000 de lei și dosar penal

Tăieri ilegale de arbori într-o arie protejată din Brașov. Amenzi de 30.000 de lei și dosar penal

Inspectorii Gărzii Forestiere au descoperit tăieri ilegale de arbori într-o arie protejată din județul Brașov. Au fost aplicate amenzi de 30.000 de lei și a fost deschis un dosar penal.
Foto: Facebook/Diana Buzoianu
Cosmin Pirv
10 feb. 2026, 08:39, Social

Ministra Mediului Diana Buzoianu anunță că Garda Forestieră a descoperit tăieri ilegale în aria protejată Podișul Hârtibaciului, din județul Brașov, un loc unde „regulile ar trebui respectate mai strict ca oriunde altundeva”.

„Nu vorbim doar despre lemn furat. Arborii tăiați ar fi trebuit să asigure semințișul din care să se dezvolte viitoare pădure”, susține Diana Buzoianu.

În urma controalelor găcute au fost constatate șapte contravenții, au fost aplicate amenzi de 30.000 de lei și a fost deschis un dosar penal.

„Ariile protejate nu sunt linii abstracte pe o hartă! Sunt comori naturale, unde fiecare abatere lasă urme pe termen lung. De aceea, controalele sunt esențiale. Protejarea pădurilor înseamnă prezență în teren și aplicarea legii exact acolo unde e cel mai greu”, afirmă ministra Mediului.

