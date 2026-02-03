Renovarea secției de Oncologie a pavilionului Mârzescu, amânată. Codin Maticiuc: „Brașovenii decid unde vor fi investiți cei 565.000 de euro pentru spitale publice”

UPDATE

În urma conferinței de presă susținute marți, Codin Maticiuc a anunțat că cei 565.000 de euro donați de brașoveni vor fi investiți în spitale publice din Brașov care au nevoie de renovare, modernizare sau dotări.

Aceste fonduri provin din donații ale oamenilor și companiilor care au dorit să ajute, iar scopul este ca banii să producă rezultate cât mai vizibile.

În acest sens, Maticiuc a explicat într-o postare pe pagina sa de Facebook că suma va fi redirecționată către „alte spitale publice din Brașov care au nevoie reală de renovare, modernizare sau dotări.”

El a făcut un apel către donatori să-și exprime dorințele privind destinația banilor și către managerii de spitale care au nevoie de sprijin, pentru a propune „proiecte clare, aplicabile.”

Decizia finală va fi luată în două luni, iar publicul va fi informat despre spitalul și proiectul ales care vor primi finanțarea de 565.000 de euro.

Între timp, Consiliul Județean Brașov a aprobat un proiect major de consolidare și modernizare a Stationarului Mârzescu, care va schimba clădirea din temelii. Astfel, dacă s-ar folosi acum fonduri private, „există riscul real ca tot ce facem să fie desfăcut ulterior.”

Inițiativa urmărește ca banii să fie alocați „acolo unde pot fi folosiți imediat și corect,”

Știrea inițială

Lucrările de renovare a pavilionului Mârzescu, unde sunt internați pacienți oncologici, nu vor mai începe, deși în urmă cu mai puțin de două săptămâni se anunțase demararea acestora.

Informația a fost făcută publică de Codin Maticiuc, președintele Fundației Metropolis, printr-o postare pe Facebook adresată brașovenilor.

Conform informațiilor obținute de MEDIAFAX, demararea proiectului nu va mai avea loc, urmând să fie supusă ulterior dezbaterii publice stabilirea unui alt proiect, ce va începe ulterior.

Aceleași surse spun că motivul principal al anulării lucrărilor de renovare a pavilionului Mârzescu se datorează deciziei Consiliului Județean Brașov de a „aproba aceeași investiție”.

Din declarațiile oferite de Codin Maticiuc, fundația strânge fonduri pentru reabilitarea pavilionului de aproape doi ani, iar comunitatea locală s-a implicat activ în sprijinul proiectului.

În acest context, Codin Maticiuc a anunțat că va veni personal la Brașov, marți, pentru a vorbi despre motivele principale care au condus la suspendarea lucrărilor.

Pe data de 3 februarie, de la ora 14:00, Codin Maticiuc va face un anunț public în fața pavilionului Mârzescu, invitând donatorii, presa și influencerii locali să fie prezenți.

„N-am întâlnit niciodată de când renovam și construim spitale, comunitate implicată ca cea din Brașov. Meritați transparență și să fiți la curent cu ce se întâmplă în și cu spitalele voastre.Ne vedem la Brașov.”, a transmis Codin Maticiuc.