Doi tineri au tras cu pistoale cu bile în mai multe fete într-o intersecție din Sectorul 5

Poliția Capitalei anunță că marți a reținut doi tineri, în vârstă de 18, respectiv 17 ani, într-un dosar penal în care se fac cercetări pentru lovire sau alte violențe și tulburarea liniștii și ordinii publice.

Polițiștii au fost sesizați luni seara cu privire la faptul că doi tineri ar fi tras cu pistoale neletale în direcția mai multor tinere.

Deplasați la fața locului, polițiștii au stabilit că, în timp ce se aflau la intersecția unor străzi din Sectorul 5, pe fondul unui conflict spontan, cei doi tineri ar fi adresat injurii persoanelor vătămate, tulburând astfel liniștea și ordinea publică.

Ulterior, aceștia ar fi tras cu pistoale neletale asupra a patru tinere, după care au plecat.

Două dintre tinere, în vârstă de 16, respectiv 17 ani, au fost atinse cu bilele aferente la nivelul membrelor, dar nu au avut nevoie de îngrijiri medicale și au refuzat transportul la spital.

Cei doi tineri au fost prinși în scurt timp și duși la sediul unității de poliție pentru audieri.

Cele două arme neletale au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor.

Cei doi urmează să fie prezentați magistraților cu propunere legală.