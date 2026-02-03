Bărbat din Brăila, arestat după ce a întreținut relații sexuale cu o fată de 14 ani

Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Brăila, organele de cercetare penală din cadrul IPJ Brăila s-au sesizat din oficiu după ce, în 24 ianuarie, inculpatul NCC a întreținut un raport sexual normal și consimțit cu o fată de 14 ani, în domiciliul tânărului, din Zănoaia. De asemenea, bărbatul este acuzat că a exercitat acte de natură sexuală, respectiv a pipăit-o.

Totodată, bărbatul este acuzat și că a publicat pe Facebook un story în care copila de 14 ani este surprinsă în iamgini intime. Fata apare în acele imagini nud, deși nu și-a exprimat consimțământul, iar postarea este de natură a-i aduce atingere imagiii sale.

Astfel, NCC este acuzat de viol săvârșit asupra unui minor, violarea vieții private.

S-a luat decizia reținerii lui pentru 24 de ore, apoi magistrații au decis, marți, arestarea preventivă pentru 24 de ore.