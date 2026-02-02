Prima pagină » Știri externe » Copilul de 5 ani reținut de agenții de imigrări în Minneapolis a fost eliberat împreună cu tatăl său

Copilul de 5 ani reținut de agenții de imigrări în Minneapolis a fost eliberat împreună cu tatăl său

Băiețelul ecuadorian Liam Conejo Ramos în vârstă de 5 ani și tatăl său s-au întors în Minneapolis după ce au fost eliberați dintr-un centru de detenție din Texas, unde fuseseră ținuți mai mult de o săptămână.
Sursa: X
Laurentiu Marinov
02 feb. 2026, 10:25, Știri externe

Copilul de 5 ani și tatăl său, Adrian, au fost luați de agenții de imigrări de pe aleea înzăpezită a casei lor din suburbiile orașului Minneapolis și trimiși la 2.000 de kilometri distanță către un centru de detenție din Texas, conceput pentru reținerea familiilor, potrivit CNN.

„Ieri, Liam, în vârstă de cinci ani, și tatăl său, Adrian, au fost eliberați din centrul de detenție Dilley. I-am luat aseară și i-am escortat înapoi în Minnesota în această dimineață. Liam este acum acasă. Cu pălăria și rucsacul lui. Mulțumesc tuturor celor care au cerut libertatea pentru Liam. Nu ne vom opri până când toți copiii și familiile nu vor fi acasă”, a postat reprezentantul texan Joaquin Castro pe rețeaua X.

Un judecător federal a emis un ordin prin care prevede ca preșcolarul și tatăl său să fie eliberați „cât mai curând posibil” și nu mai târziu de marți, pe măsură ce cazul lor de imigrare avansează prin sistemul judiciar. Decizia, comunicată CNN de adjunctul judecătorului, a fost relatată pentru prima dată de San Antonio Express-News .

„Lucrăm acum îndeaproape cu clienții noștri și cu familiile lor pentru a asigura o reuniune sigură și la timp”, au declarat avocații familiei într-un comunicat emis sâmbătă. „Suntem încântați că familia se va putea acum concentra pe a fi împreună și a găsi o parte din liniște după această încercare traumatizantă.”

Val de indignare împotriva agenților de imigrări

Reținerea lui Liam – și fotografia cutremurătoare cu un agent care strângea rucsacul băiatului cu Spider-Man, în timp ce acesta purta o căciulă cu un iepuraș din desene animate – au alimentat o indignare crescândă față de represiunea masivă a imigrației de către administrația Trump din Minneapolis și au readus la iveală întrebarea: Ce se întâmplă cu copiii când părinții lor sunt luați brusc de ICE?

