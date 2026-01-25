SUA: Alex Pretti, bărbatul împușcat de agenții de imigrări era asistent medical la ATI și era dedicat îngrijirii veteranilor bolnavi

Pretti a lucrat ca asistent medical la Terapia Intensivă la Centrul Medical VA din Minneapolis timp de aproximativ cinci ani, potrivit unui coleg care a vorbit anonim, potrivit CNN.

„Alex a fost un suflet bun la suflet care ținea profund la familia și prietenii săi, precum și la veteranii americani pe care i-a îngrijit ca asistent medical la terapie intensivă la spitalul VA din Minneapolis. Alex a vrut să facă o diferență în această lume”, au declarat părinții săi, Michael și Susan Pretti, într-un comunicat. „Din păcate, nu va fi printre noi pentru a-și vedea impactul.”

Dr. Dimitri Drekonja, șeful Secției de Boli Infecțioase de la Departamentul pentru Veterani din Minneapolis, a scris pe Bluesky că a fost „o persoană bună și amabilă, care a trăit pentru a ajuta”. Drekonja a spus că Pretti a sprijinit veteranii aflați în stare critică la spital. Colegul a spus că Pretti a cercetat cum să prevină moartea veteranilor din cauza cancerului de colon.

Pretti a fost împușcat mortal în timp ce agenții de imigrări îl țineau la pământ în Minneapolis; Departamentul de Securitate Internă a declarat că ofițerii i-au luat un pistol lui Pretti la fața locului și au tras în autoapărare. Analiza CNN a înregistrării video arată că un agent federal a scos arma chiar înainte de împușcături. „Ofițerii au încercat să-l dezarmeze pe suspect, dar suspectul înarmat s-a opus violent”, a declarat agenția într-un comunicat.

În cazier…doar amenzi pentru parcare

Poliția din Minneapolis a declarat că Pretti era un deținător legal de armă cu permis, iar dosarele instanței arată că nu avea nicio acuzație în stat, ci doar infracțiuni rutiere și de parcare.

Părinții săi, în declarația lor, au contestat afirmațiile DHS conform cărora acesta reprezenta o amenințare pentru agenți atunci când a fost ucis. Ei au spus că acesta încerca să protejeze o femeie aflată în apropierea agenților la momentul respectiv.