Prima pagină » Știri externe » Un irlandez cu permis de muncă american valabil a fost reținut de agenții de imigrări timp de cinci luni

Un irlandez cu permis de muncă american valabil a fost reținut de agenții de imigrări timp de cinci luni

Un irlandez a fost ținut cinci luni în detenție de către Serviciul de Imigrare și Control Vamal al SUA și riscă deportarea, în ciuda faptului că are un permis de muncă valabil și nu are cazier judiciar.
Un irlandez cu permis de muncă american valabil a fost reținut de agenții de imigrări timp de cinci luni
Mediafax Foto/Hepta
Laurentiu Marinov
10 feb. 2026, 00:43, Știri externe

Seamus Culleton a fost un „imigrant model” care devenise victima unui sistem capricios și inept, a declarat avocatul său, Ogor Winnie Okoye, potrivit The Guardian.

Originar din comitatul Kilkenny, Culleton este căsătorit cu o cetățeană americană și deține o afacere de tencuieli în zona Boston. În timp ce cumpăra provizii de la un magazin de unelte, pe 9 septembrie 2025, a fost arestat într-o razie aleatorie la imigrație, potrivit lui Okoye, de la BOS Legal Group din Massachusetts.

Culleton a intrat în SUA în 2009 în cadrul unui program de renunțare la viză și a depășit limita de ședere de 90 de zile, dar, după ce s-a căsătorit cu o cetățeană americană și a solicitat rezidența permanentă legală, a obținut o scutire legală care i-a permis să lucreze, a declarat Okoye pentru The Guardian. „Avea o autorizație de muncă aprobată, legată de o cerere de carte verde”, a spus ea.

Detenția lui Culleton l-a împiedicat să participe la interviul final din octombrie, a spus ea. „Este inexplicabil că acest bărbat a fost în detenție. Nu are sens. Nu există niciun motiv pentru care guvernul să nu-l elibereze pur și simplu și să-i permită să participe la interviul care îi va confirma statutul legal.”

Irlandezul a fost dus într-un centru de detenție

După ce a fost deținut în centrele ICE din apropierea orașului Boston și în Buffalo, New York, a fost transportat cu avionul la o unitate din El Paso, Texas, unde a împărțit celula cu peste 70 de bărbați. Culleton a spus că centrul de detenție era rece, umed și sordid și că au existat lupte din cauza hranei insuficiente – „ca un lagăr de concentrare, un iad absolut”, a declarat el pentru Irish Times.

Culleton a declarat că, atunci când a fost arestat, avea asupra sa un permis de conducere din Massachusetts și un permis de muncă valabil, emis ca parte a unei cereri pentru o carte verde pe care a inițiat-o în aprilie 2025.

Recomandarea video

Cine este șefa DNA Iași, Cristina Chiriac, care candidează la funcția de Procuror General: A ținut la sertar ancheta privind agresiunile sexuale comise de fostul episcop de Huși
G4Media
Radu Miruta, o nouă gafă. Acesta a ținut o cuvântare în Plenul Senatului, în timpul Moțiunii Simple: „Vă spun un singur lucru, în doua cuvinte – aveți zero sanse!”. Expresia lui Miruță are 3 cuvinte
Gandul
Lună martie cum nu prea a mai fost în România. Prognoza meteorologilor Accuweather: fenomene ciudate în București
Cancan
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
Prosport
Un specialist demontează afirmațiile lui Bolojan și Predoiu referitoare la posibilitatea de restricționare pentru copii a rețelelor sociale
Libertatea
Afecțiunea care i s-a reactivat Marinei Dina la Survivor: „Bănuiesc că a fost din cauza lipsei meselor regulate”
CSID
Dacia renunță la motoarele pe GPL. De când intră în vigoare decizia și cu ce vor fi ele înlocuite
Promotor