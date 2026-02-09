Un irlandez cu permis de muncă american valabil a fost reținut de agenții de imigrări timp de cinci luni

Seamus Culleton a fost un „imigrant model” care devenise victima unui sistem capricios și inept, a declarat avocatul său, Ogor Winnie Okoye, potrivit The Guardian.

Originar din comitatul Kilkenny, Culleton este căsătorit cu o cetățeană americană și deține o afacere de tencuieli în zona Boston. În timp ce cumpăra provizii de la un magazin de unelte, pe 9 septembrie 2025, a fost arestat într-o razie aleatorie la imigrație, potrivit lui Okoye, de la BOS Legal Group din Massachusetts.

Culleton a intrat în SUA în 2009 în cadrul unui program de renunțare la viză și a depășit limita de ședere de 90 de zile, dar, după ce s-a căsătorit cu o cetățeană americană și a solicitat rezidența permanentă legală, a obținut o scutire legală care i-a permis să lucreze, a declarat Okoye pentru The Guardian. „Avea o autorizație de muncă aprobată, legată de o cerere de carte verde”, a spus ea.

Detenția lui Culleton l-a împiedicat să participe la interviul final din octombrie, a spus ea. „Este inexplicabil că acest bărbat a fost în detenție. Nu are sens. Nu există niciun motiv pentru care guvernul să nu-l elibereze pur și simplu și să-i permită să participe la interviul care îi va confirma statutul legal.”

Irlandezul a fost dus într-un centru de detenție

După ce a fost deținut în centrele ICE din apropierea orașului Boston și în Buffalo, New York, a fost transportat cu avionul la o unitate din El Paso, Texas, unde a împărțit celula cu peste 70 de bărbați. Culleton a spus că centrul de detenție era rece, umed și sordid și că au existat lupte din cauza hranei insuficiente – „ca un lagăr de concentrare, un iad absolut”, a declarat el pentru Irish Times.

Culleton a declarat că, atunci când a fost arestat, avea asupra sa un permis de conducere din Massachusetts și un permis de muncă valabil, emis ca parte a unei cereri pentru o carte verde pe care a inițiat-o în aprilie 2025.