Irlandez înjunghiat într-un apartament din București din cauza unei glume. Victima a cerut ajutor la farmacie

Un irlandez a fost înjunghiat de un conațional într-un apartament din București, care nu a gustat gluma făcută de musafir. Victima a cerut ajutor într-o farmacie.
Laura Buciu
02 feb. 2026, 17:29, Social

Conflictul a avut loc sâmbătă, 31 ianuarie. Polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 18 Poliție au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la faptul că, la o farmacie, s-a prezentat un bărbat care prezenta o plagă înjunghiată la nivelul abdomenului.

Polițiștii au mers de urgență la fața locului, unde a intervenit și un echipaj de prim ajutor, care a transportat bărbatul, cetățean străin, la o unitate spitalicească.

Cercetările au fost preluate de către Parchetul de pe lângă Tribunalul București împreună cu polițiști din cadrul Serviciului Omoruri, însă, din primele cercetări a reieșit faptul că, pe fondul unui conflict spontan, victima a fost înjunghiată de către o altă persoană, la domiciliul căreia se afla.

Surse judiciare au declarat că trei tineri irlandezi au fost sâmbătă în Centrul Vechi, apoi acasă la unul dintre ei, unde avea închiriat apartametul. Unul dintre irlandezii cei care era în vizită a făcut o glumă cu cel care locuia acolo, gazda, în timp ce acesta adormise pe canapea. Acesta din urmă s-a trezit, s-a enervat, a luat un cuțit și l-a înjunghiat pe cel care a făcut gluma.

Victima a plecat la farmacie și de acolo a fost apelul la 112, respectiv strada Fabrica de Chibrituri, sector 5.

În urma cercetărilor, a fost identificat și depistat bărbatul bănuit de comiterea faptei. Față de aceasta a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, fiind formulată totodată propunerea de luare a măsurii arestării preventive, pentru 30 de zile.

Cercetările sunt continuate de către Parchetul de pe lângă Tribunalul București, împreună cu polițiști din cadrul Serviciului Omoruri, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tentativă de omor.

