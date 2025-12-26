Crimă într‑o comună din Argeș: un bărbat a fost ucis cu o lopată

Polițiștii argeșeni au fost sesizați în vineri seara, prin apel 112, cu privire la o stare conflictuală în localitate în urma căreia o persoană a fost găsită în stare de inconștiență, cu leziuni.

Potrivit publicației arges-stiri.ro, conflictul ar fi degenerat, iar una dintre persoanele implicate ar fi fost lovită în zona capului cu o lopată.

Deși la început se afla în stare de inconștiență, echipajul medical a constatat decesul bărbatului la scurt timp după sosire. Victima avea 45 de ani și era din Ciomăgești.

IPJ Argeș transmite că polițiștii Secției de Poliție Rurală Drăganu au intervenit și au reușit să îl depisteze pe presupusul agresor, care părăsise inițial locul incidentului. Acesta a fost dus în custodia poliției pentru audieri și continuarea cercetărilor.

Cercetările au fost preluate de un procuror de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeș, împreună cu polițiștii Serviciului Investigații Criminale, în vederea stabilirii circumstanțelor exacte ale faptei și a încadrării juridice.