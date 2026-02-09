Apă contaminată cu o bacterie în 4 localități din Argeș. Populația a primit mesaj Ro Alert

În urma Hotărârii Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Argeș, luni seară s-a luat decizia informării populației, prin transmiterea unui mesaj prin sistemul Ro-Alert în 4 localități: Curtea de Argeș, Băiculești, Valea Danului și Valea Iașului, cu privire la prezența bacteriei Clostridium perfringens în apă.

„Ca măsură de protecție a sănătății populației, este interzisă utilizarea apei pentru consum uman, animal sau igiena personală.

Populația este rugată să utilizeze apa din sursele puse la dispoziție de autoritățile locale, din izvoare verificate sau apă îmbuteliată”, a transmis ISU Argeș.

Autoritățile locale și instituțiile implicate precizează vor continua să acorde sprijin populației prin asigurarea alimentării punctelor de distribuție cu apă și prin distribuirea de apă potabilă.