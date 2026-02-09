Prima pagină » Știrile zilei » Apă contaminată cu o bacterie în 4 localități din Argeș. Populația a primit mesaj Ro Alert

Apă contaminată cu o bacterie în 4 localități din Argeș. Populația a primit mesaj Ro Alert

Locuitorii din patru localități din județul Argeș au primit luni seară mesaje Ro Alert cu privire la prezența bacteriei Clostridium perfringens în apă, a transmis ISU Argeș.
Apă contaminată cu o bacterie în 4 localități din Argeș. Populația a primit mesaj Ro Alert
Laurențiu Marinov
09 feb. 2026, 23:48, Știrile zilei

În urma Hotărârii Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Argeș, luni seară s-a luat decizia informării populației, prin transmiterea unui mesaj prin sistemul Ro-Alert în 4 localități: Curtea de Argeș, Băiculești, Valea Danului și Valea Iașului, cu privire la prezența bacteriei Clostridium perfringens în apă.

„Ca măsură de protecție a sănătății populației, este interzisă utilizarea apei pentru consum uman, animal sau igiena personală.

Populația este rugată să utilizeze apa din sursele puse la dispoziție de autoritățile locale, din izvoare verificate sau apă îmbuteliată”, a transmis ISU Argeș.

Autoritățile locale și instituțiile implicate precizează vor continua să acorde sprijin populației prin asigurarea alimentării punctelor de distribuție cu apă și prin distribuirea de apă potabilă.

Recomandarea video

Cine este șefa DNA Iași, Cristina Chiriac, care candidează la funcția de Procuror General: A ținut la sertar ancheta privind agresiunile sexuale comise de fostul episcop de Huși
G4Media
Radu Miruta, o nouă gafă. Acesta a ținut o cuvântare în Plenul Senatului, în timpul Moțiunii Simple: „Vă spun un singur lucru, în doua cuvinte – aveți zero sanse!”. Expresia lui Miruță are 3 cuvinte
Gandul
Lună martie cum nu prea a mai fost în România. Prognoza meteorologilor Accuweather: fenomene ciudate în București
Cancan
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
Prosport
Un specialist demontează afirmațiile lui Bolojan și Predoiu referitoare la posibilitatea de restricționare pentru copii a rețelelor sociale
Libertatea
Afecțiunea care i s-a reactivat Marinei Dina la Survivor: „Bănuiesc că a fost din cauza lipsei meselor regulate”
CSID
Dacia renunță la motoarele pe GPL. De când intră în vigoare decizia și cu ce vor fi ele înlocuite
Promotor