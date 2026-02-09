Prima pagină » Sport » Jandarmii au amendat firma de pază și organizatorii meciului Dinamo București – CS U Craiova

Jandarmii au dat amenzi de peste 31 000 de lei la meciul de luni seară dintre Dinamo București și CSU Craiova. Cea mai mare amendă, 20 000 de lei a fost aplicată firmei de protecție și pază. O amendă de 10.000 de lei are de plătit și organizatorul evenimentului sportiv.
09 feb. 2026, 23:34, Social

La meciul de fotbal dintre Dinamo București – CS U Craiova jandarmii au întocmit un act de sesizare a organelor de urmărire penală și au aplicat 16 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 31.330 de lei.

Reprezentanții Jandarmeriei au precizat că, dintre acestea, o sancţiune contravențională, în valoare de 10.000 de lei, a fost aplicată organizatorului evenimentului sportiv, iar 2 sancţiuni contravenționale, în valoare de 20.000 de lei, au fost aplicate societății specializate de pază şi protecție, pentru nerespectarea obligațiilor ce le revin.

Totodată, au fost aplicate 2 sancţiuni complementare privind interzicerea accesului la competițiile sportive pe o perioadă de 6 luni.

În continuare, jandarmii verificări pentru identificarea şi sancționarea altor persoane care au încălcat cadrul legal în vigoare.

