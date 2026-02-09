Prima pagină » Știrile zilei » Ilie Bolojan a anunțat când va fi numit noul ministru al Educației

Ilie Bolojan a anunțat când va fi numit noul ministru al Educației

Premierul Ilie Bolojan a anunțat luni când va fi numit noul ministru al Educației.
Petru Mazilu
09 feb. 2026, 22:11, Politic

Declarația a fost făcută luni seara la Digi 24.

„Este vorba de săptămâni”, a răspuns Ilie Bolojan.

El a mai spus că viitorul ministru „va fi de la PNL (…) susținut de PNL”, adăugând că „sunt mai mulți colegi in discuție”.

Postul de ministru al Educației a devenit vacant de la finalul anului trecut atunci când Daniel David și-a anunțat demisia. Decizia a fost luată ca urmare a unor nemulțumiri legate de bugetul pentru anul 2026.

În ianuarie, premierul Ilie Bolojan a preluat interimar conducerea Ministerului Educației.

