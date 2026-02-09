Vine sau nu recesiunea? Ce spune Ilie Bolojan

Ilie Bolojan a fost invitat luni seara, la Digi24, acolo unde a fost întrebat, printre altele, și despre situația economică în care se află România, dar și despre riscul ca țara noastră să înregistreze un al doilea semestru de scădere economică și, implicit, intrarea în recesiune.

„Nu știu dacă va fi recesiune sau nu, dar avem o certitudine. Nu există nici o țară, în care s-au luat măsuri de corecție a deficitelor bugetare, care să nu aibă un efect de contracție economică. Dacă ea rămâne la un nivel în care este o creștere minimă, sau dacă este o scădere economică, asta va rămâne de văzut”, a afirmat Bolojan luni seara, la Digi24.

Premierul a subliniat că este important ca această situație să nu fie pe termen lung.

„Important este să nu fie pe termen lung această contracție, să fie un semestru, un trimestru sau trei trimestre și după aceea să vedem că, prin ceea ce se întâmplă, prin scăderea importurilor, prin creșterea exporturilor, prin scăderea ratei inflației, ceilalți indicatori economici ne duc într-o zonă în care se fac ajustările economice și economia se așază pe niște baze mai sănătoase”, a explicat Bolojan.

Potrivit lui Bolojan, anul în curs este unul deosebit de dificil din punct de vedere bugetar, întrucât presupune atât reducerea deficitelor, cât și derularea unor investiții majore.

„Noi nu mai putem consuma decât ceea ce ne putem permite. Ani de zile am consumat mai mult decât ne putem permite. (…) Noi am încercat să ne ajutăm să ne reducem cheltuielile și să ne menținem investițiile la un nivel ridicat. Asta vor încerca să facem și anul acesta și asta este și provocarea maximă. Provocarea este dublă, pentru că, pe de-o parte, trebuie să ne reducem deficitele, deci să cheltuim mai puțin, dar, pe de altă parte, avem niște investiții foarte mari”, a conchis premierul.

În acest context, Bolojan a mai amintit că România trebuie să absoarbă peste 10 miliarde de euro din fondurile europene aferente PNRR până la finalul lunii august.