Ilie Bolojan: Unele primării au crescut impozitele pe mașini mult mai mult decât a stabilit guvernul. Nimeni nu vrea să plătească taxe în plus

Invitat luni seara la Digi24, premierul Ilie Bolojan a vorbit despre majorarea impozitelor locale, despre care liderul UDMR a afirmat, recent, că s-a ajuns la „linia roșie” cu această decizie și că presiunea în rândul populației este „foarte mare”.

Premierul a declarat că majorarea impozitelor pe proprietate a fost necesară, pe de o parte, pentru a aduce nivelul de taxare mai aproape de valoarea de piață a imobilelor, angajament amânat de mai mulți ani, și, pe de altă parte, pentru a permite autorităților locale să-și asigure propriile venituri, în condițiile reducerii transferurilor de la bugetul de stat.

„Unul din lucrurile pe care a trebuit să le facem a fost majorarea impozitelor pe proprietate. Asta e un angajament de ani de zile pe care l-am tot amânat. Al doilea lucru este că aceste venituri sunt veniturile autorităților locale și nemaiputând să le transferăm la fel de mulți bani ca în anii trecuți pentru a-și finaliza lucrările de investiții care sunt în fiecare localitate începute, trebuia să își genereze mai multe venituri. Însă, sigur, nimeni, nici eu, nici dumneavoastră, nu ne dorim, nu vrem să plătim nici taxe de parcare în plus, nici taxe de telefonie în plus, nici impozite pe proprietate”, a afirmat Ilie Bolojan la Digi24.

Premierul a subliniat că unele lucruri referitoare la această situație s-au produs din culpa Guvernului, iar altele din culpa primăriilor care au pus în practică aceste măsuri.

„De exemplu, am anulat foarte multe excepții. Una din erorile noastre în toți acești ani este că am creat foarte multe excepții și, practic, o bună parte din cetățenii noștri nu plăteau niciun fel de taxe și impozite locale”, a explicat Bolojan.

Dând exemplu situația în care o persoană locuiește într-un imobil vechi de cel puțin 50 de ani, Bolojan a explicat că „în momentul în care au fost majorate impozitele pe proprietate, în cazul acestora creșterea de impozit nu a fost doar de 70%, ci anulându-se acea facilitate, a fost mai mare. (…) Acolo impactul a fost mult mai mare pentru că s-a suprapus o majorare de impozit cu o scutire de facilitate”.

Impozitele pe mașini

Vorbind despre impozitul pe mașini, premierul a menționat câteva exemple ale unor primării care au majorat mult mai mult impozitele pe mașini față de limita stabilită de Executiv.

„De exemplu, unele primării au majorat mult mai mult impozitele pe mașini față de limita pe care a stabilit-o guvernul, crezând poate că vor încasa mai mulți bani. Problema pe care o au, după ce au apărut nemulțumirile cetățenilor, este că de majorat le-au putut majora, dar legislația actuală nu le permite să le reducă la nivelul minim stabilit în legea națională. Deci au apărut niște zone de nemulțumiri”, a mai spus Bolojan.

Premierul a mai punctat că nu se mai poate continua cu scutiri în totalitate, întrucât România nu mai dispune de bani pentru astfel de facilități și că se împrumută.

„Nu mai putem să mergem pe scutirile în totalitate. Nu există așa ceva la modul deschis datorită faptului că nu mai avem această capacitate. Orice scutire care se face, orice excepție, orice voucher, orice program, trebuie întotdeauna să ne gândim din ce bani acoperim această scutire. Pentru că nu mai avem acești bani, trebuie înțeles că acești bani îi împrumută România, pentru care plătește niște dobânzi enorme”, a conchis Bolojan.