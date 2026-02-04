Kelemen Hunor: „S-a ajuns la linia roșie”. Certurile în coaliție sunt o tradiție românească

Kelemen Hunor a declarat că a discutat cu premierul Ilie Bolojan despre posibilitatea revenirii asupra noilor taxe locale prin ordonanță de urgență. Premierul nu a refuzat, dar a cerut timp pentru analiză. Corecția este un semn de înțelepciune, nu de slăbiciune, susține Kelemen.
Liderul UDMR afirmă că în ședințele de coaliție nu au fost discutate detaliile tehnice ale noilor taxe locale, ci doar direcția politică.
Întrebat dacă știa care va fi impactul creșterii taxelor, Kelemen a răspuns: „Nu am intrat în toate detaliile tehnice, fiindcă în coaliție, direcția politică, deciziile politice sunt discutate și apoi cei care trebuie să pună în aplicare deciziile politice se ocupă de partea tehnică”.
Întrebat dacă nu au existat probleme de comunicare în interiorul guvernului, unde UDMR are miniștri, Kelemen Hunor a explicat: „Trebuie să înțelegeți cum funcționează un guvern. Taxele sunt făcute de Ministerul de Finanțe. Nu sunt făcute de Ministrul Culturii. Nu sunt făcute de Ministrul Dezvoltării”.
Referitor la necesitatea corectării impozitelor, liderul UDMR a declarat: „Politic, când vezi că ai o problemă, trebuie să ai puterea de a corecta acea problemă dacă ai greșit. Nimeni nu are doar decizii perfecte. Nici premierul, nici ministrul, nici președintele, nimeni. Și dacă ai văzut că există o problemă în societate, în politic trebuie să ai puterea, curajul de a corecta acea greșeală”.
„Nu e vorba de un semnal de slăbiciune, ci un semnal de înțelepciune, de responsabilitate, de maturitate”, a adăugat Kelemen Hunor.
Întrebat dacă premierul Bolojan l-a anunțat despre vreo decizie, Kelemen Hunor a răspuns: „Am discutat cu premierul Bolojan în cursul zilei de azi și nu a refuzat, nu a spus nu. A zis
. Să vedem cum putem reveni asupra acestor decizii. Și nu se poate altfel decât printr-o ordonanță de urgență”.
„A fost premierul deschis, m-a ascultat, am adus toate argumentele posibile și imposibile și a zis că are nevoie de un pic de timp să analizeze această situație. Deci atâta pot să vă spun în acest moment că am constatat că există o deschidere”, a precizat liderul UDMR.
Întrebat dacă lipsa corectării ar putea duce la ruptură în coaliție, Kelemen Hunor a răspuns: „Nu, asta este problema. Deci asta trebuie analizat de alții, nu de mine. Deci eu, în acest moment, văd o problemă în societate și ca om politic care mă simt responsabil față de fiecare cetățean, de fiecare om, încerc să caut o soluție”.
„Avem timp. Săptămâna viitoare se poate da o ordonanță de urgență sau peste două săptămâni, că bugetele nu sunt aprobate. Bugetul național nu e aprobat, bugetele locale, sigur, vor fi aprobate după aprobarea bugetului național. Deci mai e timp de a ajunge la o corecție necesară”, a spus Kelemen.
Întrebat cum descrie atmosfera din coaliție, Kelemen Hunor a răspuns: „Exact așa cum văd eu toate coalițiile din 97. Nu e nicio diferență. Vă dați seama că sunt patru formațiuni politice și grupul minorităților naționale într-o coaliție. Există viziuni diferite despre România, despre viitorul României. Toate sunt legitime. Unanimități nu vor exista”.
„E o tradiție românească. Deci în România așa se guvernează, că e bine, că e rău, e o altă discuție, dar să nu facem că până acum totul a mers perfect din 90, și acum, brusc în 2025, această coaliție nu se înțelege sau există certuri”, a adăugat liderul UDMR.
Întrebat cum îl vede pe Ilie Bolojan în rolul de premier, Kelemen Hunor a răspuns: „Nu are o treabă ușoară”.
Referitor la speculațiile despre schimbarea lui Ilie Bolojan, Kelemen Hunor a spus: „Eu nu merg după zvonuri și după ce se spune pe la colțuri. Nu este treaba mea. Nu m-am specializat nici în PNL, nici în PSD. Nu am competențe să discut eu ce e în partide. Nu sunt tătucul coaliției”.
Întrebat dacă se teme guvernul de o moțiune de cenzură, liderul UDMR a răspuns: „Nu. Deci au fost încercări, de câteva ori vor mai fi și în această sesiune. Nu”.