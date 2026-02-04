Kelemen Hunor: „S-a ajuns la linia roșie”. Certurile în coaliție sunt o tradiție românească

Întrebat, la Europa FM, dacă s -a ajuns la linia roșie, Kelemen a răspuns: „ Da, acum asta se vede, că trebuie să deschizi supapa. Presiunea a fost foarte mare”.

Kelemen Hunor a declarat că a discutat cu premierul Ilie Bolojan despre posibilitatea revenirii asupra noilor taxe locale prin ordonanță de urgență. Premierul nu a refuzat, dar a cerut timp pentru analiză. Corecția este un semn de înțelepciune, nu de slăbiciune, susține Kelemen.