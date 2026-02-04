Bolojan îi răspunde lui Kelemen, în discuția despre impozite

Premierul Ilie Bolojan a declarat că legislația actuală permite primăriilor să crească impozitele pe proprietate peste nivelul minim, dar nu le permite să le scadă. El a anunțat că va analiza posibilitatea unei corecții legislative pentru ca primăriile să poată reduce taxele la nivelul minim, dacă doresc.

Referitor la propunerea UDMR de a reduce impozitele pe proprietate cu 50%, premierul Ilie Bolojan a spus: „Am văzut această propunere în spațiu public făcută de domnul Kelemen Hunor și am discutat cu dânsul în cursul zilei de astăzi. Răspunsul nu poate fi dat foarte simplu, pentru că problema impozitelor pe proprietate este una destul de complexă și are o paletă largă de aplicare”.

Legislația nu permite primăriilor să scadă impozitele

Bolojan a explicat că Guvernul a stabilit un nivel minim pentru impozitarea mașinilor. „Unele primării, având în vedere nivelul de impozitare anterior sau stabilind o creștere mai mare, au ajuns în situația în care nivelul stabilit este mai mare decât cel minim stabilit prin lege de Guvern”, a spus premierul.

„Datorită discuțiilor care au apărut în spațiu public, unele primării doresc să reducă nivelul actual al impozitelor, pe mașini, de exemplu, la nivelul minim stabilit de lege. Legislația actuală nu le permite să facă acest lucru. Deci le-a permis să crească mai mult decât nivelul minim, dar nu le permite să scadă”, a explicat Bolojan.

Posibilă corecție legislativă

„Consider că este un atribut al administrației locale, ca peste plafonul minim care este stabilit prin lege, funcție de politicile locale pe care le pot stabili, să pot să și crești, dar să pot să și scazi”, a declarat premierul.

„Putem să analizăm în ce măsură putem aduce această corecție prin legislație, ca acolo unde avem aceste situații, în care nivelul stabilit este peste cel minim, primările să poată să revină, dacă doresc. Ar trebui să facem asta într-un termen cât mai scurt, înainte de aprobarea bugetului”, a adăugat Bolojan.

Premierul a precizat că anul acesta a fost deosebit din punct de vedere al impozitelor, pentru că ele au fost adoptate foarte târziu, datorită contestării la Curtea Constituțională. „Nu a fost timp de explicații, de clarificări. Unele primării comunicau date eronate, pentru că nu erau actualizate toate bazele de date și au fost nevoie de două, trei săptămâni, până lucrurile s-au stabilizat”, a spus el.

De ce au fost eliminate scutirile pentru persoanele cu handicap

Referitor la facilitățile pentru persoanele cu handicap, Bolojan a explicat: „Până acum aveam multe excepții la impozitarea proprietăților. Una din aceste excepții era scutirea de impozite atât pe proprietăți imobile cât și pe mașini a persoanelor cu dizabilități”.

„Am constatat că, având în vedere că avem 957.000 de cetățeni care au certificate în sensul acesta, practic 10% din fondul de imobile pe care îl avem, nu era impozitat. De asemenea, o cotă importantă de mașini, din cele 11,5 milioane, era un număr apropiat de acest procent. Ca urmare, în baza discuțiilor la nivel guvernamental și în coaliție, am luat această decizie să eliminăm aceste excepții”, a declarat premierul.

„Aceste venituri sunt contribuția fiecărui proprietar de casă, proprietar de mașină, la bugetul autorității locale, la ceea ce face primăria respectivă pentru a asigura condiții de locuire”, a adăugat Bolojan.

Premierul a spus că poate analiza posibilitatea de a suplimenta competențele autorităților locale pentru a face anumite reduceri suplimentare. „Dar ce trebuie să înțelegem este că toate reducerile, toate excepțiile pe care le facem, înseamnă în termen real mai puțin bani la autorități și cineva, de undeva, trebuie să compenseze aceste resurse”, a avertizat el.

„Am discutat că facem o analiză, vedem care este un astfel de impact și vom lua o decizie, dar nu putem lungi foarte mult acest lucru. Atunci când iei o decizie bine gândită, trebuie pe cât posibil să eviți să faci corecții imediate după ce ai luat decizia”, a conchis Bolojan.