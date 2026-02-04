Prima pagină » Social » Livrator nigerian, amenințat și tâlhărit de trei tineri în Capitală

Livrator nigerian, amenințat și tâlhărit de trei tineri în Capitală

Un livrator nigerian a fost amenințat cu cuțite și tâlhărit de trei tineri, în Capitală. Acesta a livrat mâncare pentru ziua unuia dintre tineri, dar aceștia i-au luat comanda și au fugit.
Sindicatele din învățământ protestează în fața Guvernului: „Educaţia este prioritate naţională la tăieri” / ANOSR se alătură manifestației
Sindicatele din învățământ protestează în fața Guvernului: „Educaţia este prioritate naţională la tăieri” / ANOSR se alătură manifestației
Av. Poporului, despre motivele pentru care a sesizat CCR cu privire la concediul medical neplătit
Av. Poporului, despre motivele pentru care a sesizat CCR cu privire la concediul medical neplătit
Hunor Kelemen: Copiii mei nu au acces la rețelele de socializare. Dependența se formează foarte repede
Hunor Kelemen: Copiii mei nu au acces la rețelele de socializare. Dependența se formează foarte repede
Kelemen, despre cearta dintre PSD și PNL: Dacă vrei să joci politic pe rotativă, faci în 2027
Kelemen, despre cearta dintre PSD și PNL: Dacă vrei să joci politic pe rotativă, faci în 2027
Kelemen Hunor, despre lipsa unui șef la SRI: Nu avem niciun control civil asupra serviciilor
Kelemen Hunor, despre lipsa unui șef la SRI: Nu avem niciun control civil asupra serviciilor
Cosmin Pirv
04 feb. 2026, 13:39, Social

Polițiștii din Capitală au fost sesizați de un bărbat, cetățean străin, livrator în cadrul unei platforme de livrări, cu privire la faptul că trei persoane, având fețele acoperite, l-ar fi amenințat cu cuțite și i-ar fi furat comanda de mâncare.

Incidentul a avut loc la o adresă din Sectorul 6 al Capitalei.

Prejudiciul a fost de aproximativ 200 de lei.

Tinerii au fost prinși în scurt timp în apropiere de polițiști, Este vorba de tineri cu vârste de 16, 19 și 20 de ani. Ei au fost duși la poliție pentru audieri, iar cuțitele au fost ridicate pentru continuarea cercetărilor.

Cei trei au fost reținuți și sunt cercetați într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de tâlhărie calificată.

Recomandarea video

Proiect controversat pentru modificarea Legii Academiei: tun imobiliar și un nou mandat pentru președintele Ion Aurel Pop, deși nu mai are dreptul
G4Media
TOP 15 | Cele mai bine plătite job-uri part-time din România, în 2026. Ce salariu câștigi pentru fiecare în parte
Gandul
Amantlâcul anului 💣 Chirurgul (căsătorit) a 'operat-o' pe frumușica de la Neatza!
Cancan
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
Prosport
A stat trei luni în izolare totală și a fost forțată să privească torturarea fratelui său. „Aveam sentimentul că eram îngropată de vie”
Libertatea
Bucureștenii fără apă caldă și căldură vor plăti mai puțin la întreținere! Cum se calculează factura, de fapt
CSID
Dacia pregătește surpriza lui 2026! Un nou model de familie, produs în România?
Promotor