Consilier prezidențial despre interzicerea rețelelor sociale pentru copii: Să mergem pe partea de prevenție. Să le dăm filtrul necesar pentru a naviga cu discernământ

Întrebat despre o potențială interzicere a accesului copiilor la rețele de socializare, Sorin Costreie a spus: „Înclinația mea personală, eu fiind liberal de felul meu, este să nu interzicem. Dar, bun, aici se poate face o analiză”.

Consilierul prezidențial pentru Educație a subliniat că simpla interzicere nu va rezolva problema. „Dacă credem că prin simpla interzicere rezolvăm problema, atunci ne înșelăm amarnic. Pentru că noi și, cum să spun, interzicem consumul de alcool sub 18 ani, drogurile sunt total interzise și cu toate acestea sunt fenomene de care ne lovim și care iau amploare”, a declarat oficialul, miercuri, la B1 TV.

Acesta a subliniat necesitatea unei activități interministeriale pentru educarea media și digitală a copiilor. „Eu cred că ar trebui să fim în consonanță cu politica europeană, dar trebuie să lucrăm în curtea noastră. Curtea noastră fiind o seamă de măsuri luate în conjuncție cu Ministerul Educației și cu Ministerul Sănătății, astfel încât să mergem mult pe partea de prevenție, să le explicăm copiilor ce înseamnă lucrurile astea, să îi pregătim pur și simplu, să le dăm filtrul necesar și posibilitatea de a naviga cu discernământ pe astfel de lucruri”, a declarat Costreie.

„Educația, da, joacă un rol crucial aici și trebuie să pregătim mințile copiilor noștri, să le dăm acel discernământ între benefic și nociv, între adevăr și fals, pentru că fără asta suntem pierduți și nu doar pe rețelele sociale, suntem pierduți în genere, în viață”, a conchis consilierul prezidențial.