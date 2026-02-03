Prima pagină » Politic » Kelemen, despre prima zi de concediu medical neplătită: N-am înțeles raționamentul

Kelemen, despre prima zi de concediu medical neplătită: N-am înțeles raționamentul

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, spune că reglementarea potrivit căreia prima zi de concediu medical va fi neplătită nu este bună și nici nu știe de unde a apărut. Kelemen cere să nu se taie bani de la Educație.
Laura Buciu
03 feb. 2026, 21:57, Politic

Kelemen Hunor a fost întrebat, marți seara, la Digi 24, cum i se pare faptul că prima zi de concediu medical va fi neplătită.

„Nu e bună (reglementarea – n.r.). Nu știu de unde a apărut. Sincer. Ce să vă spun? Nu e bună. Și acest lucru trebuie schimbat. Nu e bună. Care-i raționamentul? Nu am înțeles. Ok. S-a întâmplat. Eu nu cred că am discutat despre acest lucru în coaliție, dar poate fi corectat. N-am înțeles eu raționamentul. Sincer. Ce să vă spun altceva?”, a răspuns Kelemen.

Despre faptul că profesorii vor revenirea la legea prin care norma didactică a fost majorată, Kelemen a spus că discuțiile trebuie purtate cu Ministerul Educației, dar el crede că poate să rămână așa cum e astăzi.

„Ceea ce am spus anul trecut, când am început discuțiile pe legea administrației… Educația nu trebuie să fie atinsă de această reglementare din administrație, fiindcă ei au făcut efortul anul trecut. E singura zonă și un pic din sistemul sanitar unde au făcut aceste reduceri. Deci eu sunt împotrivă să umblăm la Educație. Educația trebuie susținută. Educația trebuie să primească bani, inclusiv zona universitară. Și nu sunt de acord să mai umblăm, să mai reducem, să mai căutăm ce se mai poate face la Educație. Nu! La educație. Oricum există o subfinanțare. Oricum există o presiune foarte mare. Calitatea educațională e cum e. Acum nu vreau să intru eu în detalii statistice fiindcă nu am în fața mea toate hârtiile. Dar din punctul meu de vedere Educația trebuie lăsată în pace. Trebuie susținere și lăsată să facă ceea ce e de făcut în interior, privind conținutul învățământului. Nu mai trebuie să umblăm la instituții și la norma didactică și la alte chestiuni”, a mai spus Kelemen Hunor.

 

