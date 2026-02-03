Prima pagină » Politic » Kelemen, despre cearta dintre PSD și PNL: Dacă vrei să joci politic pe rotativă, faci în 2027

Kelemen, despre cearta dintre PSD și PNL: Dacă vrei să joci politic pe rotativă, faci în 2027

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, spune că nu a fost de acord cu rotativa și nu crede că certurile dintre PSD și PNL au loc pentru că se fac calcule în virtutea viitoarei rotative. Ar fi prea devreme, spune Kelemen, „asta ar trebui să faci cel mai repede la bugetul din 2027”.
03 feb. 2026, 22:22, Politic

Kelemen Hunor a fost întrebat dacă el crede că rotativa din 2027 joacă vreun rol în mișcările politice ale partenerilor săi din coaliție, respectiv PSD și PNL.

„Nu cred. Ar fi prea devreme și ar fi prea lipsită de logică. Dacă vrei să joci politic pe rotativă – cu care eu nu am fost de acord de la bun început – asta ar trebui să faci cel mai repede la bugetul anului 2027, nu acum. Acum, dacă cineva încearcă și gândește rațional în această lume devenită irațională, PSD-ul ar avea interesul să îl împingă pe Ilie Bolojan să facă cât mai mult din ce e de făcut. Nu ca să frâneze. De aceea, eu nu cred în această logică. Pur și simplu nu se susține. Eu înțeleg simpatiile, antipatiile, înțeleg multe chestiuni, dar logic, rațional gândind, PSD-ul ar trebui să fie cel care spune „Hai, Ilie, fă, fă, du-te””, a spus Kelemen la Digi 24.

Kelemen Hunor a afirmat că nu are niciun dubiu că rotativa va avea loc și reamintește că și în 2023 s-a făcut.

„Deci ei au vrut așa, așa s-a stabilit, au semnat. Eu am avut o altă părere, dar cum nu sunt eu (…) interesat de această rotativă, dacă ei așa au vrut, acum nouă luni de zile când s-a negociat coaliția, am spus, bun, dacă așa vreți, așa faceți. Ei și-au asumat, noi am spus că e ok, se va face”, a mai spus liderul UDMR.

