Intotero: Guvernul Bolojan guvernează împotriva societății, deciziile nu mai pot fi luate dictatorial

„Categoric. Asta e realitatea!”, a răspuns Natalia Intotero, într-o intervenție la Antena 3 CNN, întrebată dacă Guvernul condus de Ilie Bolojan guvernează „împotriva societății”.

Deputata PSD spune că inclusiv cei din Partidul Național Liberal „încep să se trezească” și susține că, în urma ședinței Biroului Politic Național al PNL de luni, a fost transmis un semnal de alarmă către premier. Potrivit acesteia, Ilie Bolojan rămâne în funcție, însă „deciziile privind măsurile guvernamentale nu mai pot fi luate în mod dictatorial”.

PSD reclamă decizii luate fără consultare

Deși PSD face parte din coaliția de guvernare, Intotero a declarat că o parte dintre măsurile promovate au fost adoptate fără consultare politică: „Până în acest moment, o mare parte dintre măsurile asumate de domnul prim-ministru Ilie Bolojan au fost luate fără consultare”.

Ea susține că partidul său „nu a fost de acord cu asumarea răspunderii” pe aceste măsuri și că „atitudinea domnului prim-ministru, în urmă cu două-trei luni, a fost una de tip dictatorial. Nu a discutat cu nimeni”. Totuși, PSD nu a votat moțiunea de cenzură depusă împotriva premierului, dezbătută și votată în Parlament pe 15 decembrie 2025.

Intotero: Tăieri și concedieri în educație

„Din acest motiv, până în prezent, România nu are un ministru al Educației. Iar la următorul buget trebuie să ne pregătim pentru tăieri în educație”, a spus Intotero. Deputata a explicat că se referă la efectele unui ordin de ministru semnat în luna noiembrie de fostul ministru al Educației, care modifică metodologia de înființare a claselor prin creșterea numărului minim de elevi de la 16 la 28-30. „Asta înseamnă cadre didactice care vor rămâne fără posturi”, a afirmat ea, adăugând că „bugetul pentru anul 2026 va trebui construit ținând cont de acest ordin”.

Hunor: Coaliția este într-o criză permanentă

Anterior, liderul UDMR Kelemen Hunor a atras atenția că actuala coaliție se află într-o „criză permanentă de când s-a format” și că „puterea de cumpărare a scăzut, iar guvernul nu a făcut un studiu de impact sau evaluările nu au fost corecte”.

„Dacă nu guvernezi pentru oameni, nu mai are rost guvernarea. Statul, dacă nu dovedește că este pentru cetățeni, va rămâne fără susținere politică. Nu se poate guverna împotriva societății”, a spus Hunor.