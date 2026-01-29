Bolojan, întrebat de investitori despre perspective: Din primăvara anului viitor, mandatul de prim-ministru va fi preluat de PSD

Premierul Ilie Blojan s-a întâlnit joi la Palatul Victoria cu o delegație de investitori, reprezentanți ai 13 fonduri de investiții internaționale, coordonată de Bank of America.

Prim-ministrul a transmis că printre prioritățile din acest an ale Guvernului se numără continuarea reducerii deficitului bugetar la o cifră care să se apropie de 6%-6,2% din PIB, optimizarea cheltuielilor de funcționare ale statului, menținerea stabilității guvernamentale și punerea economiei pe baze mai sănătoase.

Bolojan a spus că, din 2027, România va deveni un exportator net de gaze naturale în condițiile în care vor intra în exploatare zăcămintele din Marea Neagră, adăugând că este important ca o parte din această resursă să rămână în țară și să dezvolte industrii care s-au confruntat cu provocări în ultimii ani. Pe lângă această oportunitate, premierul a făcut referire și la oportunitățile de dezvoltare din domeniul procesării produselor agricole.

Interesați de perspective

Potrivit unui comunicat al Guvernului, investitorii au sspus că apreciază măsurile de reformă și au întrebat care sunt perspectivele economice și politice ale anului viitor.

„Din primăvara anului viitor, mandatul de prim-ministru va fi preluat de PSD. Ne propunem să respectăm această înțelegere. În ultimii ani lucrurile nu au funcționat bine și pentru că oamenii politici nu și-au respectat înțelegerile. E greu să ne respecte cetățenii, câtă vreme nu ne respectăm între noi.

România a avut acum niște lecții. Când scapi deficitele ani de zile, nota de plată este destul de ridicată. Sper că am înțeles cu toții acest lucru și mă refer la oamenii politici. În plus, România nu este singură pe lume. Eu sunt optimist că, indiferent ce va fi după anul 2027, România are o arhitectură suficient de puternică pentru a merge mai departe în direcția pe care am început-o”, a afirmat Bolojan.

Optimism legat de stabilitatea guvernamentală

Totodată, reprezentanții investitorilor au punctat importanța stabilității guvernamentale pentru economie și au întrebat care vor fi prioritățile Executivului după adoptarea bugetului pentru acest an.

Premierul Bolojan a spus că este optimist cu privire la menținerea stabilității guvernamentale și susținerea priorităților asumate de arcul guvernamental, respectiv absorbția fondurilor europene, continuarea optimizării cheltuielilor publice, adoptarea unui pachet de simplificare și debirocratizare care va ajuta companiile, susținerea investițiilor din industria de apărare și a transferului tehnologic.

Investitorii au fost interesați, de asemenea, de planurile guvernamentale privind consolidarea fiscală și bugetară, context în care ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a afirmat că, pe lângă continuarea reformelor, un rol important în acest sens îl au proiectele de digitalizare a ANAF și atragerea fondurilor de care România beneficiază prin PNRR și alte programe europene.