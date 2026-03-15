Ilie Bolojan, după anunțul restructurărilor de la Dacia: Că ne place, că nu ne place, nu suntem singuri în lumea asta

Premierul s-a declarat îngrijorat despre legat de anunțul sindicaliștilor: „Orice pierdere de comenzi la companiile care sunt coloana vertebrală în economii, în mod evident, înseamnă niște scăderi, niște locuri de muncă în minus, niște salarii bune care se pierd, niște familii care trebuie să-și caute alte soluții, se pierde din competitivitate, asta într-adevăr mă îngrijorează”.

„Taxa de 1% sau avem probleme serioase”

Bolojan a spus și că liderii marilor constructori auto au pus presiune constantă pe autorități pentru eliminarea taxelor.

„Dacă veți întreba orice lider politic care s-a întâlnit cu cei de la Dacia Renault sau cu cei de la Ford, care sunt două companii care practic țin exporturile noastre pe piață, Nu cred că vor avea tupeu să nu recunoască că la fiecare întâlnire le s-a spus dacă nu ne scoateți această taxă de 1% (n.r. pe cifra de afaceri), avem probleme serioase în interiorul grupurilor noastre”, spune Bolojan.

Explicația relocării

Prim-Ministrul a explicat și rațiunile unei companii de a muta o parte din producție: „În momentul în care analizele de cost la o companie, dintr-un grup, arată că producția într-o țară este mai scumpă decât într-o altă țară, conducerea grupului, sigur, funcție de o analiză de piață, va lua decizia să mute, probabil, unde este mai avantajos”, avertizând: „Și atunci, că ne place, că nu ne place, nu suntem singuri în lumea asta”.

Premierul a spus că a redus taxa pe cifra de afaceri, însă cu întârziere și a spus că motivul pentru care a luat această măsura a fost pentru face România mai atractivă pentru investiții.

„Am redus-o anul acesta. Acest tip de decizii se iau cu un an, doi de zile înainte. această măsură pe care am luat-o și pe care eu o susțin, cred că va îndrepta lucrurile și ne va face mai atractiv pentru mari investiții. Adică sunt companiile românești care vor să se dezvolte sau companiile străine care vor să vină pe aceste piețe”, spune șeful Guvernului.

Reacția prim-ministrului vine după ce Sindicatul Autoturisme Dacia a avertizat că .200 de angajați urmează să fie concediați, după ce grupul Renault a decis mutarea producției noilor modele de Dacia în Turcia și Slovenia.