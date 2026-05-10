Nicușor Dan aduce la București liderii NATO și nordici. Zelenski și Mark Rutte, prezenți la summitul B9 de la Cotroceni

Reuniunea va fi co-prezidată de șeful statului român și de președintele Poloniei, Karol Nawrocki.

La summit vor participa secretarul general al NATO, Mark Rutte, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, precum și lideri și oficiali de rang înalt din statele membre ale Formatului București 9 și din țările nordice. Printre participanți se numără președintele Finlandei, Alexander Stubb, premierul Danemarcei, Mette Frederiksen, dar și reprezentanți ai Statelor Unite, Suediei, Norvegiei, Islandei, Bulgariei și Ungariei.

Potrivit Administrației Prezidențiale, agenda reuniunii începe la ora 10:30 cu primirea oficială a șefilor de delegație la Palatul Cotroceni. Sesiunea plenară a summitului este programată pentru ora 11:00 și va fi deschisă prin intervenții susținute de Nicușor Dan și Karol Nawrocki.

La ora 14:20 va avea loc fotografia oficială de familie, urmată de un dejun de lucru al liderilor participanți. Summitul se va încheia cu declarații comune de presă susținute, de la ora 17:00, de Nicușor Dan, Karol Nawrocki și secretarul general al NATO, Mark Rutte.