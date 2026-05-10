Prima pagină » Politic » Nicușor Dan aduce la București liderii NATO și nordici. Zelenski și Mark Rutte, prezenți la summitul B9 de la Cotroceni

Nicușor Dan aduce la București liderii NATO și nordici. Zelenski și Mark Rutte, prezenți la summitul B9 de la Cotroceni

Președintele României, Nicușor Dan, va găzdui miercuri, 13 mai, la Palatul Cotroceni, Summitul Formatului București 9 (B9) și al Țărilor Nordice, eveniment organizat sub tema „Delivering More for Transatlantic Security”.
Nicușor Dan aduce la București liderii NATO și nordici. Zelenski și Mark Rutte, prezenți la summitul B9 de la Cotroceni
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Andrei Rachieru
10 mai 2026, 10:38, Politic
Adaugă ca sursă preferată în Google Adaugă ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Reuniunea va fi co-prezidată de șeful statului român și de președintele Poloniei, Karol Nawrocki.

La summit vor participa secretarul general al NATO, Mark Rutte, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, precum și lideri și oficiali de rang înalt din statele membre ale Formatului București 9 și din țările nordice. Printre participanți se numără președintele Finlandei, Alexander Stubb, premierul Danemarcei, Mette Frederiksen, dar și reprezentanți ai Statelor Unite, Suediei, Norvegiei, Islandei, Bulgariei și Ungariei.

Potrivit Administrației Prezidențiale, agenda reuniunii începe la ora 10:30 cu primirea oficială a șefilor de delegație la Palatul Cotroceni. Sesiunea plenară a summitului este programată pentru ora 11:00 și va fi deschisă prin intervenții susținute de Nicușor Dan și Karol Nawrocki.

La ora 14:20 va avea loc fotografia oficială de familie, urmată de un dejun de lucru al liderilor participanți. Summitul se va încheia cu declarații comune de presă susținute, de la ora 17:00, de Nicușor Dan, Karol Nawrocki și secretarul general al NATO, Mark Rutte.

Citește și

Recomandarea video

Sondaj G4Media: Crezi că va reuși PSD să rupă o grupare din PNL?
G4Media
De la fermele din Germania, la propria plantație cu „HRANA REGILOR”. Un bucovinean a dat lovitura cu o afacere cu sparanghel
Gandul
Cel mai mare REGRET al lui Ioan Isaiu. A murit fără să-și îndeplinească dorința 😢
Cancan
FOTO. S-a aflat din ce a plătit „Regele Instagramului” viața de lux pentru manechine
Prosport
Informatorul „Turcul” și-a turnat la Securitate cumnata, cumnatul și pe tatăl socru. Acum este pensionar special, profesor universitar și politician de vază la Constanța
Libertatea
Cum faci cel mai pufos piure de cartofi. Ai nevoie de câteva cuburi de gheață! Trucul secret de aproape 100 de ani
CSID
Mai trebuie să te duci la POLIȚIE dacă mașina ta a fost lovită în parcare?
Promotor