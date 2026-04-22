Dominic Fritz, după consultările cu președintele: L-am asigurat că îl susținem pe premierul Ilie Bolojan

„Am avut o discuție lungă și extrem de sinceră, deschisă cu domnul președinte. I-am explicat viziunea noastră, principiile noastre, pe baza cărora luăm decizii în aceste zile. L-am asigurat că îl susținem pe premierul Ilie Bolojan. Și am spus că o să continuăm prezența noastră în acest guvern, tocmai pentru că suntem îngrijorați de pierderea celor 10 miliarde de euro din PNRR, de pierderea celor 16 miliarde de euro din programul SAFE”, a declarat Dominic Fritz.

El a spus că a fost o discuție „cu destul de multe îngrijorări”.

„Este evident că nu există o cale ușoară din criza în care ne-a aruncat PSD. I-am exprimat președintului așteptarea noastră ca PSD, chiar în această criză, să arate un minim de responsabilitate față de această țară, să nu blocheze programele SAFE, să nu blocheze PNRR și, la fel, să facă posibil să tragem o linie clară între momentul în care PSD a făcut parte din acest guvern și în care nu va mai face parte din acest guvern. Și am înțeles că acest moment va fi mâine și ne așteptăm ca PSD să-și retragă rapid oamenii care au fost puși în funcție pe cale politică”, a mai spus liderul USR.

Discuții între președinții de partide

El a spus că dacă PSD va vota o moțiune de cenzură „nu va mai putea să fie un partener pentru noi”.

„Noi stăm la dispoziție inclusiv pentru o variantă de guvern minoritar, dar răspunderea pentru ce se va întâmpla cu guvernarea acestei țări după o posibilă cădere a Guvernului, această răspundere este 100% la PSD și ei trebuie să ne spună cine cred ei ar trebui să asigure guvernarea României după o posibilă moțiune de șenzură”, a mai spus Dominic Fritz.

Despre portofoliile din Guvern, liderul USR a spus: „Există mai multe variante pe care le vom discuta între președinți de partide și mă aștept ca destul de curând să putem comunica și un rezultat”.

Întrebat dacă va negocia cu parlamentari ai AUR, Fritz a spus: „Eu nu exclud că există parlamentari care momentan se regăsesc la AUR, care sunt și ei îngrijorați de situația actuală și bineînțeles că suntem oricând deschiși pentru o discuție. Ce excludem este o negociere formală cu partidul AUR”.