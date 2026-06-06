VIDEO | Alexandru Rogobete: N-aș vota niciodată un politician care promite mult și nu face nimic

În cadrul interviului, Alexandru Rogobete a acordat nota 7 sistemului de sănătate din România, a explicat de ce tinerii medici ar trebui să își construiască viitorul profesional în țară și a susținut că o mai mare încredere în profesioniștii din sănătate ar putea produce schimbări importante în sistem.

Despre mituri

Reporter: Numele complet

Alexandru Rogobete: Alexandru Florin Rogobete.

Reporter: Studiile și funcția actuală

Alexandru Rogobete: Medic de profesie, din pasiune; deputat pentru a schimba lucruri.

Reporter: Ce lucru din viața unui politician nu se vede niciodată la TV?

Alexandru Rogobete: Numărul de apeluri telefonice primite după miezul nopții.

Reporter: Ce gest mic spune cel mai mult despre un medic bun?

Alexandru Rogobete: Dacă s-ar așeza pe scaun atunci când vorbește cu pacientul.

Reporter: Un mit despre medici care vă deranjează?

Alexandru Rogobete: Că nu au emoții. Au foarte multe emoții, doar că nu își permit tot timpul să și le arate.

Reporter: Dacă ați avea nevoie de o consultație medicală mâine, ați alege sistemul public sau privat? De ce?

Alexandru Rogobete: Aș alege sistemul de sănătate. Eu nu sunt de acord cu separarea celor două sisteme. Cred că sistemul public și sistemul privat, împreună, formează sistemul de sănătate de care avem cu toții nevoie.

„N-aș vota niciodată un politician care promite mult și nu face nimic”

Reporter: Numiți trei politicieni pe care nu i-ați vota niciodată

Alexandru Rogobete: N-aș vota niciodată un politician care promite mult și nu face nimic. Lista e mai lungă de trei.

Reporter: Alături de ce personalitate din toate timpurile v-ar plăcea să luați prânzul?

Alexandru Rogobete: Alături de Madonna. Cred că ar fi un prânz lung.

Reporter: Ce notă ați da sistemului de sănătate din România, de la 1 la 10, și de ce?

Alexandru Rogobete: Nota 7. Are profesioniști de nota 10, însă în continuare sunt multe probleme administrative care trag nota în jos.

Reporter: Cum convingeți un tânăr medic, în 20 de secunde, să rămână în România?

Alexandru Rogobete: I-aș spune că în România poate schimba vieți și, în același timp, poate schimba și sistemul de sănătate.

Reporter: Din 100 de politicieni și 100 de medici, cine credeți că ar refuza mai des un plic?

Alexandru Rogobete: Vreau să cred că toți cei 200.

Reporter: Dacă sistemul de sănătate din România ar fi un pacient, care ar fi diagnosticul și tratamentul de urgență?

Cea mai mare minciună auzită de pacienți

Alexandru Rogobete: Diagnosticul ar fi oboseala cronică, iar tratamentul ar fi mai multe investiții și mai multă încredere în sistem și în profesioniștii din sănătate.

Reporter: Ce schimbare aparent mică ar produce un impact uriaș în sistemul de sănătate românesc?

Alexandru Rogobete: Mai multă încredere.

Reporter: Care este cea mai mare minciună pe care o aude un pacient român despre sistemul medical?

Alexandru Rogobete: Că nu se poate.

Mesaj pentru români: mai multă prevenție, mai puține urgențe

Reporter: Dacă Ministerul Sănătății ar fi un restaurant, ce fel de mâncare ar servi cel mai des?

Alexandru Rogobete: Meniul zilei ar fi urgențe cu garnitură de multă încredere.

Reporter: Ce sfat i-ați da unui viitor student la medicină?

Alexandru Rogobete: Să învețe să asculte înainte să învețe să vorbească.

Reporter: Ce funcționează în sistemul medical românesc mai bine decât cred majoritatea oamenilor?

Alexandru Rogobete: Capacitatea profesioniștilor din sistem de a găsi soluții în situații aparent imposibile.

„Fac ceea ce spun și arăt ceea ce fac”

Reporter: Dacă ați putea schimba instantaneu un singur obicei al românilor, care ar fi acela?

Alexandru Rogobete: Să meargă la screening și la controale de prevenție, în loc să meargă la Urgențe.

Reporter: Dacă sistemul de sănătate din România ar fi un serial Netflix, la ce episod credeți că am ajuns?

Alexandru Rogobete: Este un sezon nou. Nu este sfârșitul și lucrurile încep să se schimbe în bine în tot mai multe locuri.

Reporter: Ce vreți să se spună despre dumneavoastră atunci când nu sunteți în cameră?

Alexandru Rogobete: Că fac ceea ce spun și arăt ceea ce fac.