Rogobete: Nu voi vota niciodată o lege care duce la scăderea veniturilor personalului medical / Centrul de Radioterapie din Pitești ar putea primi primii pacienți din septembrie

Ex-ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a vizitat șantierul noului Centru de Radioterapie din Pitești, despre care spune că este primul dintre cele 22 de spitale noi aflate în construcție în România, toate începute în 2022.

Rogobete a afirmat că proiectul reprezintă unul dintre cele mai importante obiective medicale pentru regiune și a transmis, în același timp, un mesaj de susținere pentru personalul medical, în contextul dezbaterilor privind noua lege a salarizării.

„Centrul de Radioterapie de la Pitești – un proiect de suflet”

„Sunt 22 de spitale noi care se află în construcție în România, toate începute în anul 2022. Aici este primul, șantierul Centrului de Radioterapie de la Pitești. Un proiect de suflet care a început pe vremea când eram secretar de stat, apoi l-am continuat ca ministru”, a spus Rogobete.

Potrivit acestuia, noua unitate va avea un rol esențial în tratarea pacienților oncologici.

„Acest nou Centru de Radioterapie va da o șansă la viață pentru oamenii care au poate cea mai cruntă formă de boală, și anume cancerul. Punem sănătatea pe primul plan pentru că, la urma urmei, țara aceasta are nevoie și de oameni sănătoși”, a spus ministrul.

„Cred că acest centru este extraordinar de util”

Rogobete a prezentat și modul în care este organizată clădirea, lucru de natură să le ofere pacienților un circuit medical dedicat.

„La minus 4 aveți cele două acceleratoare plus CT-ul. Un etaj mai sus este postul, un etaj mai sus saloanele și mai sus sala de așteptare pentru pacienți. Practic, pacientul când intră are un circuit și pentru radioterapie, și post-radioterapie. Cred că acest centru este extraordinar de util pentru județ și pentru regiune”, a afirmat el.

Primii pacienți ar putea fi primiți la începutul lui septembrie

Rogobete precizează că investiția a început prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și continuă prin Programul Sănătate al Uniunii Europene.

Potrivit acestuia, lucrările avansează într-un ritm bun, cele două acceleratoare liniare sunt deja instalate, iar constructorul estimează că primii pacienți vor putea fi primiți la începutul lunii septembrie.

Rogobete susține că apropierea serviciilor medicale de domiciliul pacienților este esențială, în special în cazul bolnavilor de cancer.

„Pentru un pacient oncologic și pentru familia lui, fiecare kilometru în minus înseamnă mai puțină suferință. Înseamnă mai puțină oboseală după un tratament greu, mai puține ore petrecute pe drum și mai mult timp acasă, lângă oamenii care îi dau putere să meargă mai departe”, a transmis acesta în mesajul care însoțește imaginile.

„România are nevoie de servicii medicale”

În contextul protestelor din sistemul sanitar, Rogobete a spus că nu va susține „niciodată” măsuri care ar putea reduce veniturile angajaților din sănătate.

„Eu, ca deputat, niciodată nu voi accepta și nu voi vota o lege care duce la scăderea venitului personalului medical.

Trebuie să înțelegem cu toții că România are nevoie de servicii medicale și de investiții noi și moderne cât mai aproape de casă. Vedem în aceste zile tensionate cum personalul medical, medici, asistente, infirmiere, sunt în stradă pentru că munca lor de ani de zile, viețile lor, cariera lor este pusă la îndoială prin această nouă lege a salarizării”, a comentat Rogobete.

„Indiferent cât de greu pare, sunt sigur că o să fie bine”, a afirmat ex-ministrul Sănătății.