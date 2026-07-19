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Compania care respinge aproape 100% dintre candidați și despre care puțini au auzit

800.000 de oameni au aplicat pentru un job aici în 2025. Doar 286 au fost angajați. E compania din spatele AOL, Evernote și WeTransfer, iar șansele de angajare sunt mai mici decât la Harvard.
Compania care respinge aproape 100% dintre candidați și despre care puțini au auzit
Andreea Tobias
19 iul. 2026, 09:25, Economic
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Bending Spoons este un conglomerat tehnologic italian aproape necunoscut publicului larg. Compania deține însă platforme populare precum Evernote, WeTransfer, Vimeo, Remini și AOL.

Compania a fost fondată în 2013 de Luca Ferrari alături de patru colegi. Strategia sa este să cumpere produse tehnologice cu potențial neexploatat și să le relanseze, notează El Economista.

Firma modernizează infrastructura, codul și strategia de marketing a companiilor achiziționate.

Prima achiziție majoră a fost Evernote, urmată de peste 50 de companii, printre care AOL, cumpărată în ianuarie 2026 pentru 2,8 miliarde de dolari.

Compania italiană care salvează giganți din tehnologie și acceptă doar 0,04% dintre candidați

Compania are în prezent o capitalizare bursieră de aproximativ 20 de miliarde de dolari. Acțiunile au crescut cu aproape 7% după prima zi de tranzacționare pe bursa din Statele Unite, pe 1 iulie. CEO-ul Luca Ferrari spune că firma nu are o preferință clară pentru un anumit segment tehnologic.

Bending Spoons a primit 800.000 de cereri de angajare în 2025, dar a angajat doar 286 de persoane.

Rata de acceptare este de doar 0,04%, față de aproximativ 4% la Harvard.

Procesul de selecție durează în medie 32 de zile și include teste, interviuri tehnice și verificarea referințelor.

„Dacă oamenii ar vedea cum facem asta, ar crede că suntem nebuni”, a spus Ferrari pentru Wall Street Journal.

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