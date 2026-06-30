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Munca la distanță a adus o schimbare neașteptată pe piața muncii

Munca la distanță din perioada pandemiei de COVID-19 ar fi putut duce la o relaxare a așteptărilor companiilor în ceea ce privește ținuta profesională a angajaților. Totuși, aceasta a determinat o creștere a așteptărilor privind calificările, experiența profesională, competențele și studiile.
Munca la distanță a adus o schimbare neașteptată pe piața muncii
Sursa foto: Pixabay
Alexandra-Valentina Dumitru
30 iun. 2026, 06:44, Life-Inedit
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Cercetarea a fost publicată recent în „Administrative Science Quarterly”, o revistă care analizează studiile organizaționale, adică modul în care indivizii, grupurile și instituțiile interacționează, colaborează și se adaptează în diverse medii, arată Phys.

Pentru a analiza munca la distanță și procesul de angajare, cercetătorii au analizat peste 50 de milioane de anunțuri de locuri de muncă, atât pentru munca la distanță, cât și pentru cea la birou, din 28 de țări europene, în perioada 2018-2021.

Anunțurile de angajare acopereau „aproape toate sectoarele și profesiile”, au precizat cercetătorii, și au fost colectate de pe site-uri private de locuri de muncă, servicii publice de ocupare a forței de muncă, agenții de recrutare, ziare online și platforme corporative de angajare.

Cercetătorii au constatat că, în comparație cu posturile similare care se desfășoară la birou, locurile de muncă la distanță aveau tendința de a enumera cu aproximativ 25% mai multe competențe, de a solicita 0,1 ani suplimentari de experiență profesională și de a impune mai multe diplome de studii superioare.

Motivele pentru care managerii au așteptări ridicate

Cercetarea a identificat câteva motive importante pentru care managerii au așteptări mai ridicate de la angajații care lucrează la distanță.

În primul rând, munca la distanță a atras mult mai mulți candidați (de la 20% mai mulți până la de 10 sau 20 de ori mai mulți decât în cazul locurilor de muncă cu prezență fizică) deoarece rezerva de talente provenea dintr-o zonă geografică mai extinsă decât cea a candidaților obișnuiți.

Acest lucru le-a oferit managerilor responsabili de recrutare un număr mai mare de candidați mai calificați, conform studiului, și le-a permis să ridice cerințele privind competențele pentru a elimina numărul „astronomic” de candidați la posturile la distanță.

Managerii responsabili de recrutare le-au mai spus cercetătorilor că, deoarece angajații care lucrează de la distanță nu beneficiază de conversațiile spontane, întâlnirile, mentoratul și oportunitățile de formare care apar în mod natural la birou, doreau să angajeze persoane care știau deja cum să-și îndeplinească sarcinile și care puteau rezolva problemele în mod independent, fără a se baza pe o formare suplimentară la locul de muncă. Acest lucru a dus la creșterea cerințelor privind competențele pentru posturile de lucru la distanță.

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