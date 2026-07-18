De ce șefii narcisiști urăsc munca de acasă. Un studiu explică rezistența față de telemuncă

Dacă ai ghinionul să lucrezi pentru un narcisist, se va aștepta la complimente – și le-ar prefera în persoană, conform unui nou studiu care sugerează că managerii egoiști se opun muncii de acasă.

Psihologii de la Universitatea din Pennsylvania, din SUA, au început să investigheze de ce unii șefi susțin munca la distanță, în timp ce mulți sunt ferm împotriva acesteia, potrivit Science Focus.

Mai întâi, au colectat înregistrări ale 259 de șefi de profil înalt din lista Fortune 500 de CEO-uri și au căutat semne de narcisism în declarațiile lor publice și în dosarele companiei. Au comparat acestea cu poziția lor față de munca la distanță în timpul pandemiei de COVID-19.

Pentru a doua parte a cercetării lor, echipa Universității din Pennsylvania a realizat sondaje cu alți 100 de lideri, în total 359, pentru a le evalua mai bine atitudinile.

Rezultatele au fost izbitoare. Singura trăsătură care a prezis în mod constant obiecțiile față de munca la distanță a fost narcisismul – tendința de a fi egocentric și de a avea dreptate. Cu cât liderii exprimau opinii mai bune despre ei înșiși, cu atât aceștia râvneau mai mult la putere și statut – și cu atât favorizau mai mult munca obligatorie la birou.

Munca la distanță împiedică capacitatea unui șef de a-și manipula propriul ego

Autorii susțin că munca la distanță împiedică capacitatea unui șef de a-și manipula propriul ego; reduce prezența vizibilă a subordonaților și împiedică liderul să se asigure de influența, statutul și controlul său.

Și observă că „asigurările lingușitoare din partea angajaților pur și simplu nu au același efect dacă sunt pe Slack”.

Aceștia observă dovezi că munca la distanță și hibridă poate ajuta multe organizații să atragă și să păstreze personalul cheie.

„Constatările noastre arată că dorințele liderilor narcisiști ​​pentru putere și statut sunt bariere cheie în calea adoptării acestei noi realități la locul de muncă. Urmărirea autorității și a gloriei poate fi un dușman al flexibilității”, conchid ei.

„Este o lucrare excelentă”, spune dr. Claire Hart, profesor asociat care cercetează psihologia personalității la Universitatea din Southampton. „Acest lucru ajută la explicarea motivului pentru care liderii care obțin scoruri mai mari la narcisism sunt mai rezistenți la munca la distanță… se referă la o caracteristică centrală a narcisismului grandios: motivația de a satisface nevoi legate de statut, putere și auto-dezvoltare”.

Ea observă, însă, că unii lideri pot prefera munca la birou în scopuri legitime, inclusiv training, mentorat, inovare și coeziunea echipei.