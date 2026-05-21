Zi europeană de comemorare pentru victimele accidentelor de muncă

Eurodeputații au adoptat joi o rezoluție prin care solicită măsuri mai stricte pentru protecția angajaților și propun ca data de 8 august să fie dedicată comemorării persoanelor care și-au pierdut viața în accidente de muncă sau din cauza bolilor profesionale.
sala de plen a Parlamentului European din Strasbourg/sursa foto: Hepta
Maria Miron
21 mai 2026, 20:32, Social
Propunerea are și o componentă simbolică. Data de 8 august amintește de tragedia de la mina Bois du Cazier din Marcinelle, Belgia, unde, în 1956, 262 de mineri și-au pierdut viața într-un incendiu. Printre victime s-au aflat muncitori din mai multe țări europene.

Potrivit eurodeputaților, o astfel de zi ar trebui să contribuie la creșterea gradului de conștientizare privind siguranța la locul de muncă și prevenirea accidentelor, inclusiv prin campanii și inițiative în școli, companii și instituții publice. .

Textul a fost adoptat cu 395 de voturi pentru, din totalul celor 448 de voturi exprimate.

Riscuri AI la muncă

Rezoluția atrage atenția și asupra riscurilor generate de folosirea inteligenței artificiale și a sistemelor automate de management al angajaților.

Eurodeputații avertizează că lucrătorii care activează prin platforme digitale sau cei evaluați de sisteme bazate pe algoritmi pot fi supuși unui ritm de muncă mai intens și unei monitorizări excesive. Parlamentarii au cerut Comisiei Europene să analizeze impactul acestor tehnologii asupra sănătății și securității la locul de muncă.

Căldura extremă și poluarea, riscuri profesionale majore

Efectele schimbărilor climatice asupra condițiilor de muncă au fost, de asemenea, incluse în rezoluția adoptată de Parlamentul European. Eurodeputații au solicitat evaluarea riscurilor provocate de temperaturile extreme, poluarea aerului și fenomenele meteo severe.

Totodată, au cerut măsuri suplimentare pentru protejarea angajaților care lucrează în condiții de caniculă sau în sectoare expuse direct efectelor climatice, precum construcțiile, agricultura sau transporturile.

Mai multe controale

Parlamentul European mai cere statelor membre să ofere inspectoratelor de muncă mai mult personal, resurse suficiente și independență instituțională. Potrivit rezoluției, controalele regulate și aplicarea normelor de securitate sunt esențiale pentru reducerea accidentelor și a deceselor la locul de muncă.

Chiara Gemma, raportoarea documentului, a declarat că „memoria victimelor trebuie transformată într-un angajament concret pentru prevenirea accidentelor de muncă”.

UE: peste 3.000 de accidente mortale de muncă într-un singur an

Datele prezentate în rezoluție arată că, în 2023, în Uniunea Europeană au fost înregistrate 3.298 de accidente mortale de muncă și aproximativ 2,8 milioane de accidente non-fatale care au provocat cel puțin patru zile de absență de la serviciu.

Cele mai multe probleme sunt raportate în sectoare considerate cu risc ridicat, precum construcțiile, transporturile, industria prelucrătoare și agricultura.

