Trei legume ce nu trebuie mâncate niciodată crude

Mulți oameni cred că gătitul poate reduce valoarea nutritivă a legumelor, iar astfel le consumă crude, potrivit unui gastroenterolog citat de Moneycontrol.

Totuși, există câteva legume care nu ar trebui consumate crude. Acestea pot provoca complicații grave de sănătate și pot duce chiar la spitalizare.

Shubham Vatsya, gastroenterolog, a enumerat trei legume pe care nu ar trebui să le consumi niciodată crude.

Cele trei legume nu trebuie mâncate crude deoarece prezintă riscul de a conține bacterii dăunătoare și contaminanți. Aceștia pot pătrunde în intestine, flux sanguin și chiar creier, potrivit sursei citate.

Spanac

Spanacul poate conține bacterii E. coli și ouă de tenie. Ele pot supraviețui chiar și după ce sunt spălate bine. Acești paraziți pot provoca dureri de stomac și infecții gastrointestinale grave. Spanacul crud conține, de asemenea, cantități mari de oxalați, care cresc riscul de pietre la rinichi. Fierberea, aburirea sau gătirea spanacului reduce oxalții și ucide bacteriile dăunătoare.

Varză

Varza poate conține contaminanți de suprafață dacă nu este curățată și gătită corespunzător. Conține ouă de tenie, care intră în fluxul sanguin și ajung la creier, provocând infecții parazitare severe, cum ar fi neurocisticercoza. Cel mai bine este să fierbeți sau să gătiți varza pentru a vă proteja intestinul și a-l menține sănătos, potrivit aceleiași surse.

Vânătă

Vinetele conțin solanină, un compus toxic natural care poate provoca greață sau probleme digestive. Gătirea vinetelor neutralizează toxina și le face mai ușor de digerat.

Pe lângă cele trei menționate, nici ardeii grași, frunzele de colocasia sau varza kale nu ar trebui consumate crude. Ele pot conține agenți patogeni, bacterii nocive și ouă de tenie. Prepararea termică prin metode adecvate vă protejează împotriva infecțiilor, stimulează imunitatea și îmbunătățește absorbția nutrienților, potrivit sursei citate.

Vatsya a recomandat ca aceste legume să fie gătite sau preparate la abur. Gătirea distruge bacteriile dăunătoare și facilitează digestia alimentelor.

„Spălarea și gătirea corectă sporesc siguranța și îmbunătățesc digestia. O alimentație sănătoasă nu ține doar de ceea ce mănânci, ci și de modul în care prepari mâncarea”, a concluzionat acesta.