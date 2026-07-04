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Cârnații ies perfecți dacă faci acest lucru timp de 5 minute înainte de gătire

Cârnații pot deveni uscați și zbârciți dacă nu sunt gătiți corect, potrivit specialiștilor. O singură tehnică simplă, înainte de gătit, poate rezolva complet problema.
Cârnații ies perfecți dacă faci acest lucru timp de 5 minute înainte de gătire
Raluca Anna Veleanu
04 iul. 2026, 08:53, Știrile zilei
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Cârnații pot deveni uscați și zbârciți dacă nu sunt gătiți corect, potrivit specialiștilor. O singură tehnică simplă, aplicată înainte de gătit, poate rezolva complet problema. Metoda este recomandată de profesioniștii unui lanț popular de magazine specializate în cârnați și mezeluri din Canada, citați de Mirror.

Cârnații conțin o cantitate mare de umiditate, care se poate pierde ușor la gătit. O greșeală frecventă este gătirea lor direct la foc mare, de la început. Focul puternic generează abur în interiorul cărnii, iar membrana se sparge rapid. Astfel se pierd sucul și aromele, iar cârnații devin uscați și neapetisanți.

Care este trucul simplu recomandat de specialiști înainte de gătit

Specialiștii recomandă opărirea cârnaților înainte de a-i prăji, coace sau pune pe grătar. Tehnica îi ajută să rămână fragezi și mult mai suculenți la final. Primul pas este să aduceți apa la fierbere într-o cratiță. Adăugați apoi cârnații și reduceți imediat focul la minim. Lăsați-i la fiert cinci minute, dacă sunt afumați. Cârnații proaspeți au nevoie de zece minute de fierbere ușoară.

După opărire, puteți continua gătitul în tigaie, la cuptor sau pe grătar. La cuptor, cârnații mai au nevoie de doar zece minute. În tigaie sau pe grătar, sunt gata în trei până la cinci minute. Opărirea permite ca membrana și interiorul să se gătească uniform. Membrana se contractă în timpul opăririi și nu se mai sparge ulterior. Riscul să se ardă scade, de asemenea, considerabil.

Ce ingredient poate intensifica aroma cârnaților în timpul opăririi

Rezultatul final sunt cârnați crocanți la exterior, dar suculenți în interior. Sucul și grăsimea rămân captive sub piele, iar aroma este mult mai puternică.

Unii oameni adaugă în apa de opărire un cub de supă de pui. Ingredientul intensifică semnificativ gustul final al cârnaților.

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