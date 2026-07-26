Greșelile comune pe care le faci când cureți cuptorul cu microunde

Când vine vorba de cuptorul cu microunde, nu orice produs de curățare și ustensile sunt potrivite, potrivit AOL.

Pentru a face treaba eficient și fără daune, veți dori să utilizați produse de curățare delicate.

Iată o trecere în revistă a lucrurilor pe care nu ar trebui să le folosiți niciodată pentru a curăța cuptorul cu microunde și cum să o faceți corect.

Evitați bureții abrazivi

Nu frecați interiorul cuptorului cu microunde cu materiale aspre, cum ar fi vata de oțel sau bureții abrazivi. Acestea pot zgâria suprafața, creând mici porțiuni unde se pot acumula alimente, murdărie și umezeală, precum și bacterii. Aceste urme pot, de asemenea, îngreuna curățarea în timp. Folosiți în schimb o cârpă moale sau un burete pentru a proteja suprafața, arată sursa citată.

Nu folosiți substanțe chimice dure

Nu ar trebui folosite substanțe de curățare dure și solvenți precum înălbitorul, amoniacul și alcoolul în cuptorul cu microunde. Ele pot deteriora suprafața și pot provoca formarea ruginii. De asemenea, vaporii lor pot persista în cuptorul cu microunde, lucru pe care nu îl doriți în apropierea alimentelor. Alegeți substanțe de curățare fără amoniac și înălbitor, care sunt sigure pentru alimente, cum ar fi oțetul și sucul de lămâie.

Nu utilizați obiecte din metal

Nu este indicat să folosești ustensile din metal pentru a îndepărta alimentele lipite în cuptorul cu microunde. Pe lângă bureții de oțel, obiectele metalice sau din folie nu sunt sigure pentru curățarea cuptorului cu microunde, deoarece pot zgâria suprafața. Orice resturi mici rămase după curățare pot provoca, de asemenea, scântei în timpul gătitului, potrivit sursei.

Evitați șervețelele dezinfectante

Deși pot părea convenabile, șervețelele dezinfectante nu sunt potrivite pentru petele din interiorul cuptorului cu microunde. Optează pentru alternative fără înălbitor, cum ar fi o cârpă moale înmuiată în apă și săpun delicat.

Ce să folosiți

Pentru a vă menține cuptorul cu microunde impecabil de curat și a-i proteja interiorul, alegeți produse de curățare moi și delicate. Optați pentru metode și soluții de curățare naturale, netoxice, cum ar fi oțetul alb distilat, sucul de lămâie și bicarbonatul de sodiu. Folosiți lavete sau bureți moi din microfibră pentru a îndepărta stropii și petele de mâncare.

Pentru curățare, încălziți 1 cană de apă și 1-2 linguri de suc de lămâie sau câteva felii de lămâie într-un bol potrivit pentru cuptorul cu microunde timp de trei minute sau până când se formează abur. Lăsați bolul să stea în cuptorul cu microunde timp de câteva minute și permiteți aburului să înmoaie orice reziduuri. Scoateți bolul și folosiți o cârpă moale și curată pentru a șterge interiorul.

Poți înlocui oțetul alb distilat cu sucul de lămâie pentru același efect. Pentru reziduurile mai vechi, fă o pastă din bicarbonat de sodiu și apă și pune-o direct pe zona afectată. Lasă amestecul să acționeze câteva minute, apoi șterge cu o cârpă curată, conform aceleiași surse.

Curățați orice scurgeri pe măsură ce apar pentru a facilita curățarea cuptorului cu microunde;